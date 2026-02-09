ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емануил Йорданов: За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "На такива им е малко да ги убият"
По думите му ярко впечатление е направило "една практика на МВР от години, когато имаме убийство, за убитото лице се казва, че е криминално проявено".
"За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "На такива хора им е малко да ги убият", каза Йорданов.
Бившият шеф на Националната следствена служба Бойко Найденов коментира, че липсата на публичност и становище е голяма.
"Една седмица хората са останали в някаква каша, разделили са се на два отбора като на футболен мач. Не знаем кога е станало второто убийство или самоубийство, но може би можеше да се предотврати. Ние една седмица потънахме в мъглата и накрая намерихме 6 трупа", каза той.
Йорданов потвърди, че убийството няма аналог у нас и заяви, че трябва човек от най-високо ниво на ръководството да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже.
"На осмия ден започва да се структурира една картина, която изяснява нещата. Тези неща се знаеха още в началото, но те останаха в разследващите. Като че ли има някаква злоупотреба с понятието "следствена тайна". Това за мен е недопустимо, започнахме да говорим какви били, а трябваше да положим всички усилия да предотвратим второто нещо. Обвиняеми няма да има, няма да има и съд", коментира Найденов.
Според бившия вътрешен министър такъв тип престъпления се разкриват много трудно.
"Разнасят се твърдения за трафик на хора, наркотици. Ако има такова нещо, защо никой не е заловен? Всичко си е минавало така спокойно, докато стигнем до трагедията и пак няма никой виновен. Може да очакваме забравата да покрие случая и съвсем други скандали да занимават обществото следващите дни", каза той.
"Ако приемем, че има ръководство на прокуратурата, още на 1 февруари трябваше да излезе и да каже какво се е направило и какво предстои", обяви Бойко Найденов.
