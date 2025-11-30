Елтън Джон: Това е опустошително, последните 15 месеца бяха трудни

© Сър Елтън Джон призна, че последните 15 месеца са били "трудни" за него на фона на борбата с влошаването му зрение, пише Daily mail.



Легендарният музикант, на 78 години, получи тежка очна инфекция през юли 2024 г., която го остави слеп с дясното око и с "ограничено зрение" с лявото.



Елтън публикува нова актуална информация за здравословното състояние на "опустошителното" си зрение, признавайки, че не е в състояние да вижда, гледа или чете нищо повече от година.



"Това е опустошително. Тъй като загубих дясното си око, а лявото ми не е толкова добре, последните 15 месеца бяха трудни за мен, защото не можех да видя нищо, да гледам нищо, да чета нищо. Имах най-невероятния живот и има надежда. Просто трябва да бъда търпелив, че някой ден науката ще ми помогне с това. След като ми помогнат, ще бъда добре", казва Елтън Джон.



Той уточнява, че през цялото време се лекува и е забелязал "някои подобрения" в зрението на лявото си око.



Джон живее с 62-годишния си съпруг Дейвид Фърниш и синовете им Закари и Илайджа, които са на 14 и на 12 години.



Легендарният изпълнител, който изнесе последните си концерти миналото лято, разкри проблемите си със зрението през септември 2024 г. Той публикува дълъг пост в Instagram, в който написа, че е прекарал последните няколко месеца "възстановявайки се у дома".



Здравословните проблеми пречат на Елтън Джон да работи по нови музикални проекти.