Електронните услуги в портала на Националната агенция за приходите (НАП) са временно недостъпни поради технически причини.От институцията информират, че се работи активно по възстановяването на нормалната работа на системите и по най-бързото възобновяване на достъпа до онлайн услугите.От НАП поднасят извинения за причиненото неудобство и благодарят на потребителите за разбирането.Към този момент от институцията не предоставят допълнителна информация за конкретната причина, довела до техническия срив, нито дават точен времеви хоризонт за пълното възстановяване на системите.