Екзотични и полезни плодове, които растат на другия край на планетата, вече намират своето място в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19
©
Една от най-интересните положителни черти на глобализацията е фактът, че дори и да не можем да обиколим света, светът може да дойде сам при нас. Това важи с особена сила за интересните, екзотични и полезни плодове, които растат на другия край на планетата, но вече намират своите почитатели и в България.

Ярък пример за това е черимоята – вид екзотична ябълка, чиято родина е Перу, но която все по-често може да бъде открита в магазините и по пазарите у нас.

Черимоята се отличава с впечатляващо съдържание на хранителни вещества. Тя е богата на витамин С и витамини от група В, както и на минерали като мед, магнезий, манган, фосфор и калий. Освен това съдържа значително количество диетични фибри.

Едно от основните ѝ предимства е ниската калоричност – едва 75 калории на 100 грама, както и ниското съдържание на мазнини. Плодът съдържа и полифенолни антиоксиданти, които имат доказан благоприятен ефект върху цялостното здраве на организма.

Сред най-значимите ползи за здравето, свързани с консумацията на черимоя, са:

подобряване състоянието на кожата; укрепване на имунната система; понижаване на кръвното налягане; поддържане здравето на костите; стимулиране на паметта и мозъчната дейност.

Черимоята е екзотичен плод със сърцевидна или конична форма. Дължината ѝ варира между 10 и 20 сантиметра, а ширината достига около 10 сантиметра. Месестата част е бяла, ароматна и с влакнесто-кремообразна консистенция. Вътре в плода се съдържат приблизително 20 черни семена.

Растението е познато още като "сладоледено дърво“ – наименование, което идва както от консистенцията на замразения плод, наподобяваща сладолед, така и от нежния му сладък вкус. Черимоята е известна и като златна перуанска ябълка.

Вкусът на черимоята е изключително богат и комплексен. Той напомня едновременно на ананас, ягода, манго, папая, банан и течна сметана. Благодарение на идеалното съчетание между захари и киселини, плодът се усвоява лесно от организма, хранителен е и изключително вкусен.

Консумацията на черимоя нормализира стомашната киселинност, подобрява работата на черния дроб и подпомага процесите на отслабване. Освен това растението се използва и с лечебна цел, тъй като в него са открити вещества с висока антибактериална активност.

Както при всеки продукт, и при черимоята не бива да се прекалява. Плодът съдържа големи количества захари и въглехидрати, поради което хората, страдащи от диабет, трябва да бъдат особено внимателни с консумацията му.

Семената във вътрешността на плода не се ядат, тъй като са отровни. Абсолютно забранено е те да се счукват, смилат, дъвчат или по какъвто и да е начин да се консумират.







