Пожар е избухнал на ГКПП "Капитан Андреево", събощават шофьори във Facebook групата "Катастрофи в България". Причината за експлозията е газова бутилка в кабината на камион.
От публикуваните кадри се вижда, че превозното средство е изцяло изпепелено от огромните пламъци.
Към момента няма данни за пострадали. На мястото на инцидента има екипи на пожарната.
Експлозия на ГКПП "Капитан Андреево", камион е изпепелен
Още от Други
/
Сняг покри Родопите
13:15
Зомбори за изборите: Дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината"
11:55
Намерените мъртви птици на Северното Черноморие не трябва да се пипат заради опасност от зараза
11:31
Банкер: За България ниските лихвени нива, които виждахме през 2015-2022 г., определено вече са в историята
