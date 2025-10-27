ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт-сеизмолог с анализ на силните земетресения
Понеделник, новата седмица се отбелязва в сеизмологично отношение с активност в два локалитета. С различен характер.
Няколко минути след два часá през нощта земетресение с магнитуд 6.2 се случва в островната държава Тимор-Леще в Югоизточна Азия. Епицентралният район се намира в източната част на Индонезийския архипелаг, североизточно от Австралия. Усещането е слабо, затова по време на сън е пробудило само твърде чувствителни жители – в столицата Дили на около 200 километра източно от епицентъра
Характерно за това събитие е първо, дълбочината на източника между 75 и 110 километра е в земната мантия (това е причина за усетени колебания до около 900 километра в Северна Австралия) и, второ, наличие на предхождаща активност – още на 24 октомври на още по-голяма дълбочина се случва земетресение с магнитуд 5.1.
Сутринта в същия понеделник в 08:38 и 08:54 двойка събития с магнитуд 6.5 и 6.0 удрят последователно източно от Гваделупа, Малки Антили. Макар разположена на границата между Карибско море и Атлантически океан, територията на Гваделупа е под френски суверенитет.
Там изявилите се земетресения имат плитко огнище – дълбочина около 10 километра. Поради факта, че разстоянието от източника до населените територии е твърде голямо – над 160 километра, ефектите не са значителни. Бедността, обаче, винаги е податлива на природни бедствия; това е причина за единични сведения за получени повреди дори в обекти на разстояния от 200 и повече километри.
Плъзгайки поглед по илюстрацията се уверяваме, че отивайки на запад сеизмичната история свидетелства за удълбочаване на източниците. Такъв е случаят с неотдавна регистрираното земетресение с магнитуд 5.0, дълбочина на огнището около 50 километра. Тогава повреди са отбелязани само на около 70 км от източника.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Силно земетресение удари Турция преди минути, усетено е и в Бълга...
22:05 / 27.10.2025
Гуцанов след заседанието на Тристранния съвет: Трябва да подходим...
21:05 / 27.10.2025
Анастасия Стойчева: Супер време през ноември!
20:34 / 27.10.2025
Автобус, превозващ работници от "Мини Марица-изток", надвисна над...
19:50 / 27.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия"!
19:44 / 27.10.2025
Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
19:00 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS