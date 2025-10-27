Експерт-сеизмолог с анализ на силните земетресения

© Силните земетресения в началото на новата седмица коментира Румяна Главчева, експерт-сеизмолог, дописен член на БАНИ, дългогодишен ръководител на секция "Сеизмология" в Геофизичен институт (дн. НИГГГ-БАН):



Понеделник, новата седмица се отбелязва в сеизмологично отношение с активност в два локалитета. С различен характер.



Няколко минути след два часá през нощта земетресение с магнитуд 6.2 се случва в островната държава Тимор-Леще в Югоизточна Азия. Епицентралният район се намира в източната част на Индонезийския архипелаг, североизточно от Австралия. Усещането е слабо, затова по време на сън е пробудило само твърде чувствителни жители – в столицата Дили на около 200 километра източно от епицентъра



Характерно за това събитие е първо, дълбочината на източника между 75 и 110 километра е в земната мантия (това е причина за усетени колебания до около 900 километра в Северна Австралия) и, второ, наличие на предхождаща активност – още на 24 октомври на още по-голяма дълбочина се случва земетресение с магнитуд 5.1.



Сутринта в същия понеделник в 08:38 и 08:54 двойка събития с магнитуд 6.5 и 6.0 удрят последователно източно от Гваделупа, Малки Антили. Макар разположена на границата между Карибско море и Атлантически океан, територията на Гваделупа е под френски суверенитет.



Там изявилите се земетресения имат плитко огнище – дълбочина около 10 километра. Поради факта, че разстоянието от източника до населените територии е твърде голямо – над 160 километра, ефектите не са значителни. Бедността, обаче, винаги е податлива на природни бедствия; това е причина за единични сведения за получени повреди дори в обекти на разстояния от 200 и повече километри.



Плъзгайки поглед по илюстрацията се уверяваме, че отивайки на запад сеизмичната история свидетелства за удълбочаване на източниците. Такъв е случаят с неотдавна регистрираното земетресение с магнитуд 5.0, дълбочина на огнището около 50 километра. Тогава повреди са отбелязани само на около 70 км от източника.