ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт с лоша новина за българските магистрали
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:02Коментари (0)516
© Plovdiv24.bg
Българските автомагистрали са нещо като исторически паметници - строителството им върви от век на век. При досегашните темпове завършването на вече планираните магистрали ще отнеме още 30 години, твърди пътният експерт Ясен Ишев.

Печален пример е "Хемус". Първата копка е направена на 4 октомври 1974 г. 51 години по-късно работата е свършена наполовина - по проект АМ "Хемус" е с дължина 416 км, а са готови едва около 208 км. В строеж са около около 77 км – основно в района между Угърчин и  Павликени. За други 36 километра са издадени разрешения за строеж.

Друг "тежък случай" е "Струма". В началото на 21-ви век тогавашните управляващи обещаваха, че магистралата ще е напълно готова за олимпиадата в Гърция през 2004 г.  Остана си само обещание. Участъкът през Кресненското дефиле още дори не е започнат - заради безкрайни спорове за трасето и опазването на природата. 

През 2025 г. в експлоатация са въведени само 30 километра автомагистрали. "Ако тази тенденция се запази, ще отнеме 30 години да осъществим всички вече планирани проекти", коментира Ясен Ишев, бивш шеф на АПИ и настоящ председател на Научно-техническия съюз по транспорт, пред Bloomberg TV.

Според инж. Ишев причините за забавянията са най-различни:  В случая с "Хемус" например има проблеми с финансирането. На участъка между Мездра и Ботевград се появиха свлачища и други проблеми, което подсказва, че първата фазата на проектиране не е успяла да предвиди тези проблеми. Подборът на фирмите изпълнители е проблемен. Българските компании не се славят с бързина. Понякога има и забележки по отношение на качеството, посочва експертът.  

Съседите бързат  

Докато у нас  строителството на аутобани напредва със скоростта на охлюв, Pyмъния се готви за нови рекорди. През 2026 г. ще бъдат пуснати в експлоатация 200-250 ĸм нoви мaгиcтpaли, прогнозира Acoциaциятa Соnѕtruіm Rоmânіа пред "Евронюз". Става дума най-вече за oтceчĸи пo мaгиcтpaлa А3 в Tpaнcилвaния и А7 в иcтopичecĸaтa oблacт Moлдoвa. 

Дoceгaшният рекорд е от 2024 г., ĸoгaтo северната ни съседка е добавила към пътната си мрежа oĸoлo 200 ĸм мaгиcтpaли. Към момента има сключени договори за изграждане на 750 ĸм, като около 400 ĸм oт тяx тpябвa дa бъдaт зaвъpшeни дo ĸpaя нa 2027 г.

За отбелязване е, че българските компании имат добър имидж в чужбина и печелят договори в тежка конкуренция, вкл. в Румъния. Koнcopциyм c yчacтиeтo нa "Eвpoпeйcĸи пътищa“ и "Гpoмa Xoлд" бе избран да строи пъpвитe 27 ĸм oт мaгиcтpaлa А8 мeждy Tъpгy Heaмц и Яш.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Предпочитаме българи, но липсват кадри, а работниците ...
09:55 / 14.01.2026
БСК скочи яростно срещу Законопроекта за максималната търговска н...
09:42 / 14.01.2026
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на деп...
09:37 / 14.01.2026
Вирусолог: Само за ден-два може да се развие пневмония
09:33 / 14.01.2026
България е в центъра на черния пазар на цигари в Румъния
09:14 / 14.01.2026
БНБ предупреди: Никога не взимайте такива евробанкноти, ще бъдат ...
08:51 / 14.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: