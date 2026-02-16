ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт по имоти: Няма ги купувачите, които искаха да инвестират и да увеличат своите минимални спестявания - 30, 40, 50, 60 хиляди евро, с 20-30 процента
Купувачите се променят – спекулантите се оттеглят
Според специалистите от пазара постепенно отпадат спекулативните купувачи, а на тяхно място остават хората, които търсят собствен дом. Все по-често банките и продавачите изискват и самоучастие при сделките, което е знак за по-внимателно и устойчиво финансиране.
След силния ръст на цените през миналата година около 15% от потенциалните купувачи вече се оттеглят, посочва изпълнителният директор на компанията Гергана Тенекиджиева.
"Няма ги тези, които нямат никакви спестявания. Няма ги и тези, които искаха да инвестират и да увеличат своите минимални спестявания - 30, 40, 50, 60 хиляди евро, с 20-30 процента", обясни тя пред БНР.
През 2026 г. се очаква покупките за собствено ползване да доминират пазара и да достигнат до 70% от всички сделки. За сметка на това покупките с инвестиционна цел ще намалеят значително.
Според Тенекиджиева не може да се говори за имотен балон.
"Един пазар би вървял сериозно към прегряване, които означава сериозен спад на сделките и корекция в цените, тогава, когато продавачите продават поради необходимост от средства. София например е пазарът, в който най-малко продавачи продават, защото имат нужда от тези пари. Това са едва 8%", допълни експертът.
Данните за изминалата година показват значителен ръст двустайните апартаменти в София са поскъпнали средно с около 500 евро/кв.м; тристайните жилища с около 600 евро/кв.м; гаражите вече достигат цени между 20 000 и 50 000 евро
Какво предстои?
Експертите очакват пазарът да се стабилизира, като ръстът на цените се забави, а сделките станат по-устойчиви и ориентирани към реални жилищни нужди. Вместо бързи печалби, 2026 година вероятно ще бъде белязана от по-разумни решения и по-зрял пазар.
Тази тенденция може да се окаже добра новина за хората, които търсят дългосрочна сигурност и дом, а не краткосрочна инвестиционна печалба, пише businessnovinite.bg.
