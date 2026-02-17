ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: В дигиталния портфейл ще можем да съхраняваме нотариални актове, копия от дипломи и други документи, подписани електронно
Дигиталният портфейл ще служи като електронен идентификатор за гражданите на ЕС и ще съдържа важни документи като лична карта, шофьорска книжка и дипломи за образование. Според Николов, целта е да се унифицира идентификацията в целия съюз, като личните документи станат лесно разпознаваеми във всички държави членки.
"В този портфейл ще можем да съхраняваме и нотариални актове, копия от дипломи и други документи, подписани електронно, което значително улеснява достъпа до услуги и комуникацията с институциите“, каза Николов. Той подчерта, че ефектът ще се усети по-съществено в средносрочен план - в рамките на 4-5 години, когато услугите и възможностите за потребителите ще се увеличат.
По отношение на задължителността, Николов уточни, че в началото използването на дигиталния портфейл няма да е задължително. Той допълни, че електронният еквивалент може да бъде безплатен или по-евтин от физическата лична карта, като намали разходите и времето за издаване.
Киберекспертът Григоров коментира въпроса за сигурността и риска от хакерски атаки.
"Подобни приложения се изграждат с фокус върху защита на личните данни. Разбира се, 100% сигурност никога не съществува, но приоритетът е данните на гражданите да бъдат защитени. Потребителите трябва да са бдителни към паролите си и да използват двуфакторна автентикация“, посочи Григоров.
Друг важен аспект на новите регулации е въвеждането на цифров паспорт за дрехите. Всеки артикул ще има QR код, който съдържа информация за материала, от който е изработен, и брой цикли на изпиране, които гарантират дълготрайността на облеклото. Целта е да се улесни рециклирането на текстила и да се намали бързата мода.
"Композитните материи с различни нишки се затрудняват при рециклирането. Чрез цифровия паспорт ще можем да видим състава на дрехата и да използваме платове, които се рециклират по-лесно. Също така се следи здравината на дрехата и конците, за да издържат повече цикли на изпиране“, обясни Николов.
Новите мерки на ЕС имат за цел да улеснят живота на гражданите, да увеличат прозрачността на пазара и да подкрепят устойчивото потребление, като същевременно защитават личните данни на потребителите.
