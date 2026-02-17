ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: В дигиталния портфейл ще можем да съхраняваме нотариални актове, копия от дипломи и други документи, подписани електронно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:45Коментари (0)252
©
Европейският съюз навлиза във финалната фаза на въвеждането на европейска цифрова самоличност, известна още като дигитален портфейл. Това обявиха пред NOVA Богомил Николов от Активни потребители и киберекспертът Кирил Григоров.

Дигиталният портфейл ще служи като електронен идентификатор за гражданите на ЕС и ще съдържа важни документи като лична карта, шофьорска книжка и дипломи за образование. Според Николов, целта е да се унифицира идентификацията в целия съюз, като личните документи станат лесно разпознаваеми във всички държави членки.

"В този портфейл ще можем да съхраняваме и нотариални актове, копия от дипломи и други документи, подписани електронно, което значително улеснява достъпа до услуги и комуникацията с институциите“, каза Николов. Той подчерта, че ефектът ще се усети по-съществено в средносрочен план - в рамките на 4-5 години, когато услугите и възможностите за потребителите ще се увеличат.

По отношение на задължителността, Николов уточни, че в началото използването на дигиталния портфейл няма да е задължително. Той допълни, че електронният еквивалент може да бъде безплатен или по-евтин от физическата лична карта, като намали разходите и времето за издаване.

Киберекспертът Григоров коментира въпроса за сигурността и риска от хакерски атаки.

"Подобни приложения се изграждат с фокус върху защита на личните данни. Разбира се, 100% сигурност никога не съществува, но приоритетът е данните на гражданите да бъдат защитени. Потребителите трябва да са бдителни към паролите си и да използват двуфакторна автентикация“, посочи Григоров.

Друг важен аспект на новите регулации е въвеждането на цифров паспорт за дрехите. Всеки артикул ще има QR код, който съдържа информация за материала, от който е изработен, и брой цикли на изпиране, които гарантират дълготрайността на облеклото. Целта е да се улесни рециклирането на текстила и да се намали бързата мода.

"Композитните материи с различни нишки се затрудняват при рециклирането. Чрез цифровия паспорт ще можем да видим състава на дрехата и да използваме платове, които се рециклират по-лесно. Също така се следи здравината на дрехата и конците, за да издържат повече цикли на изпиране“, обясни Николов.

Новите мерки на ЕС имат за цел да улеснят живота на гражданите, да увеличат прозрачността на пазара и да подкрепят устойчивото потребление, като същевременно защитават личните данни на потребителите.

 








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Меteo Bulgaria: В следващите часове обстановката ще започне да се...
12:44 / 17.02.2026
Черна статистика: Над 50 са смъртните случаи у нас след употреба ...
12:50 / 17.02.2026
Учител е задържан за педофилия
12:32 / 17.02.2026
Откриха нарушения при вендинг машините, липсва задължителното дво...
11:56 / 17.02.2026
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са цини...
11:31 / 17.02.2026
Омбудсманът: Деца под 14 г. продължават да се настаняват в интерн...
11:31 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
Зима 2025/2026 г.
Смъртни случаи в България заради фентанил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: