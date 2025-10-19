ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Тази диета е научно обоснован път към по-здраво общество и по-чиста планета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:30
©
Приемането на растително богата "диета за здравето на планетата“, включваща умерена консумация на месо, може да предотврати до 40 000 преждевременни смъртни случая на ден в световен мащаб, показва нов доклад на EAT-Lancet комисията – международен екип от водещи учени в областта на храненето, здравето и устойчивото развитие.

Диетата е свързана с по-нисък риск от сърдечносъдови заболявания, диабет, рак и инсулт, както и с намаляване на негативното въздействие върху природата. В момента една трета от парниковите емисии идва от хранителния сектор, който е и основен фактор за загубата на биоразнообразие и замърсяването на водите.

"Диетата за здравето на планетата“ препоръчва ежедневна консумация на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки, бобови култури и млечни продукти, както и умерена седмична консумация на яйца, птиче месо, риба и ограничени количества червено месо.

Според доклада, преминаването към този тип хранене може да помогне за осигуряването на достатъчно храна за очакваното население от 9,6 милиарда души до 2050 г., като същевременно се намали натискът върху климата и природните ресурси.

Експертен коментар:

"Тази диета не е просто мода – тя е научно обоснован път към по-здраво общество и по-чиста планета. Нашата цел е хората в България да имат достъп до качествена, здравословна и достъпна храна, която не вреди на природата,“

посочват от Експертния съвет към Сдружение за достъпна и качествена храна.

"За да постигнем това, трябва да насърчаваме местното производство, да намалим хранителните отпадъци и да подкрепяме политики, които правят здравословните храни по-достъпни за всички социални групи,“ допълва д-р инж. Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна.

Сдружение за достъпна и качествена храна е неправителствена организация, която работи за устойчиво производство, справедливо разпределение и по-добро качество на храните в България. Нашата кауза е да изградим общество, в което всеки човек – независимо от доходите си – има достъп до здравословна, безопасна и екологично произведена храна. Организацията си партнира с експерти, институции и граждански инициативи, за да насърчава промени в хранителната култура и политиките в сектора.







