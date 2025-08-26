Експерт: Проблем е за младите хора, ако компанията не е готова да предложи поне хибриден модел на работа

© Безработицата сред младите хора в България остава предизвикателство. Като основни изисквания от страна на младежите при кандидатстване за работа са гъвкавостта на работното време и заплащането.



Младите хора искат най-високи заплати и с тях най-трудно се преговаря за условията на труд, споделят експерти. Основно изискване за тях е гъвкавото работно време.



"Все повече младите хора ценят времето си, убежденията си, това, какво искат да правят. Парите винаги са важни, обикновено младите хора искат повече, особено когато още нямат представа колко струва трудът им, но все повече държат на това какво ще работят, как ще се чувстват на работа и дали това ще им се отрази на личния живот, така че гъвкавостта е на първо място. Младите хора все още държат на наложения през COVID хоум офис и в момента, ако компанията не е готова да предложи поне хибриден модел на работа с някои дни вкъщи това е проблем за много млади хора да не започнат, дори и да харесват работата и да е в област, в която искат да се развиват", казва пред Еuronews Bulgaria Валентин Кръстев, експерт по набиране на персонал.



Понякога младежите не могат да приложат натрупаните знания в реална среда.



"Когато поработят две, три, пет години вече долу-горе виждат колко от тези знания могат да приложат реално, защото е пълно с хора, които имат много знания, но не могат да ги наложат сред колеги, в работна среда", допълни още той.



Експертът споделя, че част от младите хора не работят, защото родителите им ги издържат. Друга причина е, че им е трудно да изберат работно място и професия заради по-големия избор, който днес имат на пазара на труда.



А какво искат младежите? Според някои гъвкавото време е най-важно, за други обаче това е заплащането, както и отношението.



150 060 души са регистрираните безработни в страната към края на юли, според данни на Агенцията по заетостта.