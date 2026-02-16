ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Покупката на нова кола е по-изгодна от втора употреба
При лекотоварните автомобили се отчита лек спад спрямо 2024 г., докато при тежкотоварните се наблюдава увеличение на продажбите. Това според експертите от асоциацията показва стабилно развитие на компаниите, които се нуждаят от транспорт за по-големи и тежки товари.
"По-голяма част от хората все повече разбират, че покупката на чисто нов автомобил средносрочно е по-евтина и по-изгодна стъпка в сравнение с употребяван автомобил. Новите коли харчат по-малко и имат изключително много системи за активна и пасивна безопасност," коментира пред БНР Александър Костадинов, председател на Управителния съвет на асоциацията.
Сред новите автомобили особено търсени са средноразмерните кросоувъри, като средната им цена е между 60 000 и 70 000 лева. Според Костадинов цените в България в масовите сегменти остават по-ниски в сравнение с Германия, а през тази година не се очаква поскъпване.
По отношение на електрическите автомобили България все още изостава. В Европа около 24–25% от новите коли са електромобили, докато на българския пазар този процент е значително по-нисък. Дизеловите автомобили продължават да заемат около 16% от пазара.
Пътната безопасност остава ключов приоритет. През последните години много от системите за активна безопасност вече са стандартни, което не само защитава пътниците в автомобила, но и намалява риска за пешеходците и другите участници в движението.
