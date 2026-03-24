Има "Пакт за чистата индрустрия", който беше приет от Европейската комисия през миналата година, юни месец. Той дава рамката, върху която работят Министерство на енергетиката и Министерство на финансите през последните няколко месеца, тази рамка за компенсации е насочена към енергоинтензивната индустрия и очаква нотификация. Предполагам, че през следващите 10-15 дни процедурата ще приключи и този механизъм ще влезе в сила за високите цени на електроенергията. Това каза за предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС председателят на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов.
"Имайте предвид, че в България и в страните в Централна и Източна Европа заради войната в Украйна, цените на електроенергията са доста по-високи в сравнение с останалата част на ЕС. Заради това този механизъм беше стартиран малко по-рано", допълни той.
"Това нещо ще се администрира в България от Министерството на енергетиката. Това, което е в Европейската рамка, дава възможност до 50% от консумираната енергия от енергоинтензивната индрустрия да бъде компенсирана до 50 евро на мегаватчас. При нас този механизъм ще действа до 63,90 евро на мегаватчаст и средствата, получени като компенсация, трябва да бъдат инвестирани в посока декарбонизация и мерки по енергийна ефективност, и възобновяеми източници", уточни експертът.
Експерт: Пакт в ЕК дава възможност 50% от консумираното електричество да се компенсира
