Експерт: Охладеното месо има срок на трайност 10 дни, а транспортът до България отнема от 2-3 дни
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:43
©
Близо 60% от свинското месо, което се продава на българския пазар, е родна продукция. Става въпрос за прясно свинско месо. За съжаление, обаче, българското производство е крайно недостатъчно, за да задоволи търсенията на потребителите, защото освен прясно, свинското се влага и в много преработени продукти.

Това каза изпълнителният директор на Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) д-р Диляна Попова.

България задоволява едва 20% от пазарното търсене на говеждо месо със собствена продукция, а при пилешкото този процент е между 60 и 70%, допълни Попова.

Липсата на достатъчно българско месо е причина за внос от чужди страни.

"Преди години България беше огромен износител на агнешко месо предимно за арабските страни, което вече отдавна не е така“, констатира Попова.

И допълва, че агнешкото месо, което е традиционно и за българската трапеза по време на Великден и Гергьовден, обикновено е българско, пуска се само по празници и е напълно достатъчно за нужните на пазара.

Страната ни не е особен консуматор на заешко месо, което е по-скоро традиционно за други държави. "Заешкото месо не е много популярно в България, за разлика от други европейски страни. Но у нас има няколко ферми с кланици за зайци, от които се добива и преработва такова месо“, допълни Попова.

В последните месеци масово в социалните мрежи се твърди, че свинското месо от внос, предимно от Испания, което се продава на нашия пазар, много трудно се готви. На въпрос дали има разлика във вкуса на българското свинско месо и месото от внос, изпълнителният директор на АМБ заяви, че такава разлика няма.

"По принцип животните, отглеждани в ЕС, се хранят по стандартизирани рецептури. Често храненето на животните е с много по-строги регламенти, отколкото храненето при хората. Никой производител, който отглежда свине или птици, не може да си позволи да променя състава на рецептурите, тъй като това ще се отрази на поголовието“, обясни експертът пред БГНЕС.

И съветва потребителите да избират предимно българско месо, защото замразеното месо, което идва от далечна страна, и българското прясно охладено месо, имат различни вкусови характеристики. Охладеното месо има срок на трайност около 10 дни, а транспортът от други европейски страни до България отнема от два до три дни.








Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 26 мин.
0
 
 
След като вече на много места в страната съществува технологията за 24 часово разбразяване на дълбоко замразено месо, никой не може да ме убеди, че в страната се внася охладено. Колкото до българското свинско месо, то едва ли е и 20% от пазара, да не забравяме, че има забрана за отглеждане на прасета по домовете. А за общата картинка с месото и местните продукти - благодарете на демократите и емлогейците, които затриха селското ни стопанство. Нали частникът бил добър стопанин? Къде е българското месо? Демокрация ли, жаба да видя не ме така гнус! И стига с тези излияния на пуйки интервюиращи разни некадърници!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
13-та заплата изчезва в частния сектор, фирмите избират подаръчни...
11:06 / 10.12.2025
ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в пленарната зала 
11:03 / 10.12.2025
Отиде си голям български бизнесмен и ресторантьор
10:32 / 10.12.2025
С близо един лев падна цената на олиото
10:12 / 10.12.2025
НОИ: Издаваме тези удостоверения до 19 декември
10:34 / 10.12.2025
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а мн...
09:55 / 10.12.2025

