|Експерт: Няма такъв пример в света, това съществуваше само преди 1989 г.
"Предложените нови законови промени, свързани с преразпределението на печалбите в търговията с храни, целят държавна намеса и изкривяване на пазара в полза на земеделските производители“. Това коментира пред Euronews Bulgaria Яна Стратиева, изпълнителен директор на сдружението "Храни и напитки България“.
"Основната цел е чрез държавна намеса – тип социализъм – да се преразпредели печалба в полза на фермерите. Те ще бъдат привилегировани за сметка на всички останали участници по веригата,“ заяви Стратиева, подчертавайки, че организацията още при предишното обсъждане на закона е изразила отрицателно становище.
По думите ѝ надценката по веригата на доставки се формира от стотици фактори – логистика, енергийни разходи, данъци, минимални заплати и други. Въвеждането на подобни регулации в държава с пазарна икономика е безпрецедентно: "Няма такъв пример в света, това съществуваше само преди 1989 г.“, каза тя.
