Експерт: Няма такъв пример в света, това съществуваше само преди 1989 г.

© Поскъпването на основни хранителни стоки през последните месеци тревожи мнозинството български граждани и в повечето случаи се свързва с въвеждането на еврото. Управляващите решиха да се намесят законодателно и да пресекат спекулата, която пак според мнозинството от хората се шири в момента. Проектозаконът за хранителните вериги има за цел да регулира отношенията, като гарантира, че всички участници във веригата, от производителите до търговците на дребно, получават справедлив дял от печалбите. Производители и търговци обаче са разделени по отношение на този нормативен акт.



"Предложените нови законови промени, свързани с преразпределението на печалбите в търговията с храни, целят държавна намеса и изкривяване на пазара в полза на земеделските производители“. Това коментира пред Euronews Bulgaria Яна Стратиева, изпълнителен директор на сдружението "Храни и напитки България“.



"Основната цел е чрез държавна намеса – тип социализъм – да се преразпредели печалба в полза на фермерите. Те ще бъдат привилегировани за сметка на всички останали участници по веригата,“ заяви Стратиева, подчертавайки, че организацията още при предишното обсъждане на закона е изразила отрицателно становище.



По думите ѝ надценката по веригата на доставки се формира от стотици фактори – логистика, енергийни разходи, данъци, минимални заплати и други. Въвеждането на подобни регулации в държава с пазарна икономика е безпрецедентно: "Няма такъв пример в света, това съществуваше само преди 1989 г.“, каза тя.