ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Няма такъв пример в света, това съществуваше само преди 1989 г.
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:42Коментари (0)536
©
Поскъпването на основни хранителни стоки през последните месеци тревожи мнозинството български граждани и в повечето случаи се свързва с въвеждането на еврото. Управляващите решиха да се намесят законодателно и да пресекат спекулата, която пак според мнозинството от хората се шири в момента. Проектозаконът за хранителните вериги има за цел да регулира отношенията, като гарантира, че всички участници във веригата, от производителите до търговците на дребно, получават справедлив дял от печалбите. Производители и търговци обаче са разделени по отношение на този нормативен акт. 

"Предложените нови законови промени, свързани с преразпределението на печалбите в търговията с храни, целят държавна намеса и изкривяване на пазара в полза на земеделските производители“. Това коментира пред Euronews Bulgaria Яна Стратиева, изпълнителен директор на сдружението "Храни и напитки България“.

"Основната цел е чрез държавна намеса – тип социализъм – да се преразпредели печалба в полза на фермерите. Те ще бъдат привилегировани за сметка на всички останали участници по веригата,“ заяви Стратиева, подчертавайки, че организацията още при предишното обсъждане на закона е изразила отрицателно становище.

По думите ѝ надценката по веригата на доставки се формира от стотици фактори – логистика, енергийни разходи, данъци, минимални заплати и други. Въвеждането на подобни регулации в държава с пазарна икономика е безпрецедентно: "Няма такъв пример в света, това съществуваше само преди 1989 г.“, каза тя.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Видео показа как колата на 21-годишния Виктор влетява в автобуса
11:34 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:05 / 15.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите ...
10:00 / 15.08.2025
Караджов за горящите цистерни с дизелово гориво: Вече няма огън, ...
10:03 / 15.08.2025
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:49 / 15.08.2025
Българка, която работи като чистачка в Австрия, може да разчита н...
09:25 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
11:45 / 13.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: