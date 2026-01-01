ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Няма от какво да обедняваме
Автор: ИА Фокус 21:58Коментари (0)440
© Plovdiv24.bg
Не мисля, че трябва да подценяваме българите, че ще се справят с новата валута. В рамките може би на месец-два напълно ще свикнем. Няма от какво да обедняваме. Спестяванията от 10 хиляди лева, стават номинално 5 хиляди евро, но покупателната им способност и в страната и извън страната остават същите", обясни Преслав Райков.

Според други - влизането в еврозоната е исторически успех и плод на дългогодишни усилия.

"Хората трябва да са спокойни и да се радват, че успяхме най-после. Общата икономическа ситуация в България е в подем, ние имаме общо икономически ръст на БВП над 3 процента", твърди пред NOVA Румен Гълъбинов.

Според икономисти въвеждането на единната европейска валута ще донесе редица позитиви за българската икономика.

"Този позитив ще премине основно през икономическата дейност на тези, които създават, именно на бизнеса. Доверието, което ще се вкара в българската икономика вече е видно и се усеща сред външните инвеститори. Така че според мен плавният преход много бързо ще премине в бърз преход", каза още Райков.


Още по темата: общо новини по темата: 1596
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
предишна страница [ 1/266 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кървава Нова година: Мъж уби брат си с брадва, рани племеника си
21:51 / 01.01.2026
Варненски ентусиасти започнаха годината с къпане в морето
20:18 / 01.01.2026
Трагедия в новогодишната нощ: Мъж загина при катастрофа край Лове...
19:20 / 01.01.2026
Синоптиците предупреждават за утре
19:24 / 01.01.2026
Ще настъпят ли промени с IBAN-те и банковите сметки от днес?
17:38 / 01.01.2026
Хиляди глобени шофьори навръх Нова година
17:38 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
09:44 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: