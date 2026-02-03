Експерт: Електромобилите започват с по-висока цена, но в дългосрочен план са по-изгодни

© Пазарът на електромобили в България се развива активно, а въпросът кое е по-изгодно - електромобил или автомобил с двигател с вътрешно горене, получава все по-ясен отговор. Това заяви в Бизнес Видео Подкаст изпълнителният директор на Eldrive Димо Колчев.



"Електромобилите започват с по-висока цена, но в дългосрочен план са по-изгодни. След третата или четвъртата година по-ниските разходи за зареждане и поддръжка компенсират първоначалната разлика. При целия жизнен цикъл електромобилът излиза по-евтин от автомобил с двигател с вътрешно горене. Това е т.нар. Total Cost of Ownership“, обясни Колчев.



По думите му поддръжката на електромобил е значително по-лесна.



"Няма смяна на масла и филтри. Сервизните прегледи са по-редки и по-опростени. Това спестява време, средства и административни ангажименти, което за много потребители е ключово предимство“, допълни той.



Колчев отбеляза, че цените на автомобилите растат във всички сегменти през последните две-три години, като единствено свръхлуксозният сегмент остава по-слабо засегнат.



Що се отнася до пазара у нас, експертът посочи подобрение спрямо предходните месеци.



"Темповете на внос както на нови автомобили, така и на коли втора употреба нарастват. Декември беше рекорден по брой внесени нови автомобили. Само за един месец бяха регистрирани близо 1000 нови електромобила, което създава очаквания за възможен експоненциален ръст“, каза той.



Сред основните притеснения на потребителите продължава да бъде къде може да се зарежда автомобилът в домашни условия, тъй като не всеки разполага с гараж или възможност за собствена зарядна станция. Друг важен фактор остава животът на батерията.



"В България вече се движат електромобили на 11–12 години. Да, батерията деградира в известна степен, но автомобилът остава напълно използваем. В повечето случаи той продължава да е идеален за градска среда, което всъщност е едно от основните предимства на електромобилите“, посочи Колчев.