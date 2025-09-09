ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Ефектът върху демографията, пазара на труда и инвестициите ще бъде огромен, ако българие се завърнат от чужбина
По данни на по данни на Министерството на труда и социалната политика само за първата половина на годината са издадени около 23 хиляди разрешителни за чуждестранни работници – при 34 хиляди за цялата минала година. От тях 11 хиляди са сезонни работници, а останалите получават виза "D“, която им позволява да останат от една до три години с подновяване. Най-много работници идват от Узбекистан, Киргизстан, Турция, Индия, Непал и напоследък Индонезия, коментира гостът.
Той очаква вносът на работници извън ЕС през 2025 г. да е рекорден – 50 хиляди разрешителни тази година, с което общият внос ще надхвърли 100 хиляди души.
Чуждестранните работници обаче не са "евтина работна ръка“. Те получават същите условия като българските. Проблемът, според Първанов, е, че работодателите често наемат по спешност без стратегия за следващите три години, когато визите трябва да се подновят. Въпреки това тези хора успяват да се адаптират добре към условията в страната и към работните си ангажименти.
"Успеваемостта с тях е доста голяма. Много от тях идват от тежки условия и имат силна мотивация да работят и да изпращат пари на семействата си. Дори без нужната квалификация, те бързо усвояват нови умения и често са готови да поемат извънреден труд.“
Освен това в момента имаме рекордно връщане на българи от чужбина, заяви събеседникът, като преобладават хора от Северна Европа – Германия, Великобритания, Франция, Нидерландия. Експертът по човешки ресурси заяви, че около 60 хиляди са се завърнали тази година, а една трета от емигриралите имат желание да се върнат обратно в България.
"Според оценки около една трета от българите в чужбина – а те са около 2,5-3 милиона души – заявяват намерение да се върнат при подходящи условия. Ако това се случи, ефектът върху демографията, пазара на труда и инвестициите ще бъде огромен. Много се надявам това нещо да се случи.“
В същото време обаче у нас има около 150 хиляди младежи, които нито учат, нито работят, а според госта те са двойно повече и за него е загадка с какво се издържат. Макар да има програми за обучение и преквалификация, у нас както и в чужбина, след Covid много млади хора избират да не работят на пълен работен ден, въпреки растящите заплати.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НСлС: Няма проблеми със спирачките и газта на АТВ-то на Никола Бу...
16:49 / 09.09.2025
Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптом...
16:56 / 09.09.2025
Бургазлиев пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв сле...
16:35 / 09.09.2025
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
15:54 / 09.09.2025
До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща в...
15:37 / 09.09.2025
Meteo Balkans: Това няма да се случи
15:32 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS