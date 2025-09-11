ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Еднократната пластмаса е опасна за здравето ни
“Тя се превръща в отрова за околната среда", каза Максимова. По думите ѝ първото нещо, към което посягат децата между 3 и 7 години, е пластмасовата чаша.
"Повечето хартиени чаши са пластмасови чаши, облечени в хартия, и не се рециклират", посочи Максимова.
Според нея най-доброто решение са многократните съдове и най-вече съдовете, които са направени от метал. Те дават възможност да бъдат гравирани и всяко дете да има своя чаша за вода.
"Еднократната пластмаса навлезе в ежедневието на хората като удобство. Доказано е, че един многократен предмет е достатъчно да бъде използван 30 пъти, при което се неутрализира ефектът за производството му. Трябва да се върнем към многократните съдове", призова Максимова пред Bulgaria ON AIR.
Авторът на проучването е на мнение, че са малко хората, които си дават сметка за последствията. 33% от родителите казват, че директорите са тези, които настояват да продължава използването на еднократни чаши.
"Веществата, които се използват за направата на пластмаса, причиняват заболяване на ендокринната система, проблеми с репродуктивността. Потребителските настроения толкова са се изметнали, че са залитнали в крайност", добави авторът на проучването.
Според Максимова трябва да се намерят решения като мивки тип фонтан и многократни индивидуални чаши за всяко дете в детските градини.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Николай Попов: На тази дата, преди 13 години, държах в ръцете си ...
13:26 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 ...
12:12 / 11.09.2025
Тежкотоварен автомобил катастрофира на АМ "Тракия"
11:47 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продъл...
11:33 / 11.09.2025
Проф. Байкова: Сега е добре да се консумират около 500-600 грама ...
10:40 / 11.09.2025
Полина Тоскова: Опитът от Хърватия, която въведе еврото през 2023...
10:11 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS