Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42Коментари (0)1662
©
Добре запазените български левови банкноти могат да поскъпнат с между 30 и 50% от номиналната си стойност в рамките на следващите три години. Това прогнозират нумизмати, които съветват хората с възможност да запазят комплекти от изтеглящите се от обращение купюри в отлично качество.

Интересът към колекционирането вече обхваща и по-младото поколение. 15-годишният Симеон Николов от Пловдив е сред младите колекционери, които целенасочено събират банкноти с висока степен на запазеност.

"Аз всички номинали до 20 лева включително – и тези с Иван Рилски, и с Паисий Хилендарски от 1 и 2 лева – съм си направил труда да ги запазя, за да ги има и за бъдещото поколение“, разказва Симеон.

Според специалистите, именно състоянието на банкнотата е ключово за нейната бъдеща цена. Добре запазените екземпляри могат да увеличат стойността си значително за сравнително кратък период от време.

"Ето една банкнота от 100 лева в перфектно състояние – в момента струва около 51 евро. След 2–3 години съм почти сигурен, че ще струва между 120 и 150 лева“, коментира пред БНТ Петър Неделев, председател на Нумизматичното дружество в Пловдив.

По думите му, дори при висока инфлация колекционерската стойност на банкнотите се запазва. Като пример той посочва купюрите от 1 и 2 лева, които бяха в обращение допреди няколко години, а днес се търгуват на цени между 5 и 10 лева.

Най-ценни на българския пазар остават старите банкноти от 1 и 500 лева, печатани през 1951 година.

"Банкнота от 1 лев в много добро състояние струва между 300 и 400 лева, а тази от 500 лева – от 90 до 120 лева. В миналото те практически не са имали стойност“, допълва Неделев.

Очаква се интересът към изтеглящите се от обращение български банкноти да нарасне и от страна на чуждестранни колекционери. Българите, живеещи зад граница, както и местни жители, вече активно издирват купюри с високо качество.

"Винаги си запазваме банкноти, когато идваме и си тръгваме – за спомен. Те така или иначе губят функцията си на пари“, споделя пловдивчанин.

"Синът ми ме пита дали няма и ние да си запазим банкноти или поне монети. Заради него вероятно ще го направим“, добавя друг жител на града.

Освен в банкноти, финансистите съветват инвестиции и в благородни метали. Докато цената на златото вече достига рекордни нива, според експертите среброто тепърва ще разкрива своя потенциал.


