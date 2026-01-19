ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Интересът към колекционирането вече обхваща и по-младото поколение. 15-годишният Симеон Николов от Пловдив е сред младите колекционери, които целенасочено събират банкноти с висока степен на запазеност.
"Аз всички номинали до 20 лева включително – и тези с Иван Рилски, и с Паисий Хилендарски от 1 и 2 лева – съм си направил труда да ги запазя, за да ги има и за бъдещото поколение“, разказва Симеон.
Според специалистите, именно състоянието на банкнотата е ключово за нейната бъдеща цена. Добре запазените екземпляри могат да увеличат стойността си значително за сравнително кратък период от време.
"Ето една банкнота от 100 лева в перфектно състояние – в момента струва около 51 евро. След 2–3 години съм почти сигурен, че ще струва между 120 и 150 лева“, коментира пред БНТ Петър Неделев, председател на Нумизматичното дружество в Пловдив.
По думите му, дори при висока инфлация колекционерската стойност на банкнотите се запазва. Като пример той посочва купюрите от 1 и 2 лева, които бяха в обращение допреди няколко години, а днес се търгуват на цени между 5 и 10 лева.
Най-ценни на българския пазар остават старите банкноти от 1 и 500 лева, печатани през 1951 година.
"Банкнота от 1 лев в много добро състояние струва между 300 и 400 лева, а тази от 500 лева – от 90 до 120 лева. В миналото те практически не са имали стойност“, допълва Неделев.
Очаква се интересът към изтеглящите се от обращение български банкноти да нарасне и от страна на чуждестранни колекционери. Българите, живеещи зад граница, както и местни жители, вече активно издирват купюри с високо качество.
"Винаги си запазваме банкноти, когато идваме и си тръгваме – за спомен. Те така или иначе губят функцията си на пари“, споделя пловдивчанин.
"Синът ми ме пита дали няма и ние да си запазим банкноти или поне монети. Заради него вероятно ще го направим“, добавя друг жител на града.
Освен в банкноти, финансистите съветват инвестиции и в благородни метали. Докато цената на златото вече достига рекордни нива, според експертите среброто тепърва ще разкрива своя потенциал.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1804
|предишна страница [ 1/301 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с л...
09:14 / 19.01.2026
Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да оста...
08:43 / 19.01.2026
Празник е! Не носете дрехи в този цвят, за да не внесете тъга в ж...
08:36 / 19.01.2026
Мразовит понеделник: Жълт код за студ
08:36 / 19.01.2026
Паметниците на културата могат да бъдат съхранявани дългосрочно ч...
23:00 / 18.01.2026
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства два месеца п...
22:13 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS