ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години
В интервю за БГНЕС тя подчерта, че демографската криза е най-сериозното предизвикателство пред българската икономика и пазар на труда, а последиците ѝ вече се усещат във всички сектори.
По думите на Жотева, пазарът на труда у нас след 2000 г. може да се раздели на два основни периода.
Първият – от 2000 до 2010 г. – се характеризира с бързо развитие заради подготовката за членството на България в Европейския съюз. "Този етап даде сериозен стимул за растеж на бизнесите и икономиката – видяхме силно търсене на кадри и навлизане на международни компании. Международните инвестиции нараснаха чувствително“, коментира тя.
След това кризата от 2008–2009 г. достигна страната със закъснение – едва през 2010–2011 г., и оказа сериозно влияние върху икономиката. В следващите две години страната успя постепенно да се възстанови.
Вторият период, според експерта, започва през 2011 г. и продължава до началото на пандемията.
"Това беше преломен момент за целия свят. Появи се бурното развитие на изнесените услуги – процеси, които се извършват извън стандартното работно място. България се възползва от това, но и тук ясно се усети недостигът на хора, особено на тези, които бяха напуснали страната преди 2010 г.“, посочи Жотева.
Пандемията промени из основи пазара на труда. Навлезе работата от вкъщи ("хоум офис“), но и много компании бяха принудени да спрат дейност за месеци. "При нас за първи път от 20 години всичко беше замряло“, спомня си тя. Последва оптимизация на съставите и преструктуриране.
"През 2022 г. войната в Украйна допълнително разклати бизнеса – промени в експорта, инфлация, ръст на цените и заплатите. Последните пет години донесоха промяна, равна на две десетилетия“, обобщава Жотева.
"В момента липсата на хора е основният проблем пред почти всички компании в страната“, категорична е тя.
Данни към края на 2024 г. показват недостиг на поне 260 хиляди работници, а тенденцията е тази цифра да нараства.
"Най-тежко е положението при по-нискоквалифицираните дейности – строителство, туризъм, логистика, транспорт и почистващ персонал. Тук не става дума за заплащане – заплатите са добри, просто няма желаещи“, казва Жотева.
Липсват и здравни специалисти, както и кадри в образованието – проблем, за който засега не се вижда устойчиво решение.
По думите на Жотева се наблюдава тенденция за завръщане на българи от чужбина, но тя е временна.
"Връщат се млади хора с 3–5 години опит, както и по-зрели, които идват да се грижат за родителите си. Но тези, които вече са изградили живот в чужбина, рядко се завръщат трайно“, обяснява тя.
Все пак България става все по-привлекателна с по-добрите възнаграждения, социални придобивки и по-достъпни цени. "Всеки българин зад граница е чужденец. У нас социалната среда е по-приятелска и отворена“, допълва Жотева.
Според експерта, в следващите години ще се търсят две основни групи кадри:
Нискоквалифицирани работници – за промишлеността, строителството, складовете, хотелите и обслужващия сектор.
Висококвалифицирани специалисти – в областта на IT, зелената енергия, изкуствения интелект, здравеопазването, образованието и социалните дейности.
Жотева обръща внимание и на поколението Z, което вече съставлява около 20% от работещите.
"Те търсят гъвкавост, дистанционна работа и смисъл в това, което вършат. За тях краят на работния ден е в 23:59 ч., а не в 17:00. Искат свобода, интересна работа и компании с кауза – еко, устойчивост, рециклиране“, посочва тя.
Тези млади хора предпочитат писмената комуникация пред личните разговори и телефонните обаждания, но са изключително информирани и технологично грамотни.
"В момента сме в затишие пред буря – приемането на еврото от 1 януари ще донесе нови предизвикателства. Не знаем точно какви, но те ще дойдат“, предупреждава Ирена Жотева.
Икономиката в световен мащаб се променя, но българският пазар на труда има потенциал – стига да се намери отговор на най-големия му проблем: демографската криза и липсата на хора.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 22 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Гърци негодуват срещу богати българи, които масово купуват имоти ...
10:15 / 20.10.2025
Световната банка предложи на България да увеличи данъците върху с...
09:32 / 20.10.2025
Голяма тапа на АМ "Тракия": Забавянето е с над 30 минути
09:43 / 20.10.2025
Треньорката на Краси, който бе убит в мола: Казах ти, че брат ти ...
09:11 / 20.10.2025
Meteo Bulgaria: Последната дума е на природата, но да имат едно н...
08:47 / 20.10.2025
Със зимни температури започна новата седмица
08:19 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS