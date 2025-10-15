ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Цените на имотите вече са достигнали праг, близък до възможностите на купувачите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41Коментари (0)864
©
Строителната активност в България е съсредоточена основно в жилищния сектор, където търсенето остава стабилно, въпреки че цените вече са достигнали праг, близък до възможностите на купувачите. Това коментира Явор Костов, управляващ партньор в консултантската компания Cushman & Wakefield Forton, в предаването "В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според Костов, фокусът върху жилищното строителство ще доведе в дългосрочен план до недостиг на нови качествени офис площи у нас. Въпреки това офис сегментът продължава да привлича инвеститори, предимно български, и към края на третото тримесечие е най-активният сектор на пазара на бизнес имоти със сделки за над 120 млн. евро.

"Интересът към покупка на нови жилища с цел подобряване на жизнения стандарт или като инвестиция се запазва, но вече се наблюдава известно задържане“, коментира Костов. По думите му, цените на масовите жилища в средния и високия клас квартали на София вече са на средноевропейски нива, което ограничава новото търсене.

Индустриалните и логистичните имоти също остават във фокуса на инвеститорите, както у нас, така и в Европа. В България обаче този пазар е относително малък – около 2,4 млн. кв. м, като близо 70% от площите се използват за собствено ползване, а спекулативният дял остава ограничен.

"След началото на войната в Украйна строителните материали поскъпнаха значително, което оскъпи изграждането на индустриални имоти. Себестойността на строителството в сектора се е повишила с 30–40% за последните пет години“, посочи Костов.

Според него спекулативното строителство – при което проектите се реализират без предварително осигурен наемател – рязко е намаляло както в България, така и в Европа. Това забавя инвестиционната активност, но поддържа високи цени на наличните индустриални площи.

Свободните индустриални и логистични площи в страната са едва около 1,5%, което води до недостиг на качествени имоти и повишение на наемните нива. Към момента наемите на първокласни складове достигат 5,6–5,9 евро/кв. м месечно – исторически връх за пазара.

Костов отбеляза, че България вече попада в радара на някои регионални и паневропейски инвеститори, но все още не е сред приоритетните пазари за тях. Според него приемането на еврото от 1 януари следващата година няма автоматично да привлече чужди капитали, а по-скоро ще се изчака да се види икономическото въздействие от въвеждането на единната валута.

"Инвестицията в недвижими имоти е маратон. От планирането до реализацията могат да минат между шест и десет години, а през този период трябва да се отчетат множество фактори – от пазарната среда до профила на бъдещия ползвател“, поясни експертът.

След пандемията от Covid-19 България изпадна извън фокуса на големите инвеститори, основно заради предизвикателствата, с които те се сблъскаха на собствените си пазари. Костов обаче очаква, че възстановяването на бизнес активността в ключови европейски държави като Германия, Франция и страните от Бенелюкс, ще подобри и инвестиционната среда у нас.

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в период на структурна трансформация – при устойчиво жилищно търсене, недостиг на офис и индустриални площи и нарастващ интерес от регионални инвеститори. Въпреки високите разходи и несигурната среда, експертите очакват постепенно възстановяване на инвестиционната активност в страната.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
След потопа в Елените: Продължава вземането на проби от питейната...
08:00 / 15.10.2025
Тол камерите започват да следят за претоварване на тежкотоварните...
08:02 / 15.10.2025
Напрежение във властта: Ще има ли преформатиране на правителствот...
08:00 / 15.10.2025
Облачността ще е значителна, на места с валежи
07:58 / 15.10.2025
Президентът Румен Радев пристига официално в Пловдив
06:20 / 15.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Проблемът с лечението на онкоболните в Пловдив
Първа лига сезон 2025/26
Земетресения в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: