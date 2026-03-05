ЗАРЕЖДАНЕ...
Едва на 43 години почина Валди Събев
©
"С огромна скръб и разбито сърце се сбогувам с моята сродна душа – най-прекрасния мъж на света, с най-доброто и чисто сърце. Зайче мило, знам, че си на по-добро място - заедно с Вили, най-нежната майка и свекърва. Нека пътят на душата ти бъде светъл и лек. Вярвам, че някога отново ще се срещнем. Обичам те завинаги… и след това. До безкрая на вечността“, написа тя.
Валди Събев беше световно признат композитор на филмова музика, работил по редица международни проекти. Сред компаниите и организациите, с които е сътрудничил, са National Geographic Channel, Sony, Apple, Red Bull Media House, Walt Disney Pictures, CBS и Microsoft.
През годините той създава музика за филми, реклами, видео игри и различни мултимедийни проекти, както и издава собствени албуми.
Голяма част от професионалния си път композиторът прекарва извън България. В продължение на 16 години той живее и работи в КейпТаун, където развива международната си кариера.
Поклонението и опелото ще се състоят на 6 март от 12:00 ч. в храм Покров Богородичен, съобщиха близките му.
Още от категорията
/
Почина Любомир Чолаков
08:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.