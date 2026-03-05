На 43-годишна възраст почина българският композитор Валди Събев, известен с работата си по международни филмови и медийни продукции. Тъжната вест беше съобщена от неговата съпруга Надя чрез емоционално послание в социалните мрежи. Не се споменава причината за неочакваната му смърт."С огромна скръб и разбито сърце се сбогувам с моята сродна душа – най-прекрасния мъж на света, с най-доброто и чисто сърце. Зайче мило, знам, че си на по-добро място - заедно с Вили, най-нежната майка и свекърва. Нека пътят на душата ти бъде светъл и лек. Вярвам, че някога отново ще се срещнем. Обичам те завинаги… и след това. До безкрая на вечността“, написа тя.Валди Събев беше световно признат композитор на филмова музика, работил по редица международни проекти. Сред компаниите и организациите, с които е сътрудничил, са National Geographic Channel, Sony, Apple, Red Bull Media House, Walt Disney Pictures, CBS и Microsoft.През годините той създава музика за филми, реклами, видео игри и различни мултимедийни проекти, както и издава собствени албуми.Голяма част от професионалния си път композиторът прекарва извън България. В продължение на 16 години той живее и работи в КейпТаун, където развива международната си кариера.Поклонението и опелото ще се състоят на 6 март от 12:00 ч. в храм Покров Богородичен, съобщиха близките му.