Едва на 41 години почина Петър Мойнов

© Внезапно на 41-годишна възраст си отиде операторът Петър Мойнов – име, оставило ярка следа в телевизионни продукции, реклами, музикални клипове, концерти и филми.



През последните години Мойнов бе част от екипа на ФК "Пирин“ – Благоевград, където работеше със страст и професионализъм. От клуба изразиха своята дълбока скръб и признателност към колегата и приятеля си.



"С дълбоко прискърбие ФК "Пирин“ обявява, че ни напусна нашият скъп колега и приятел. Ние няма да го забравим — във всеки кадър, във всяко видео остава неговият почерк“, се казва в съобщение на клуба.



Погребението на Петър Мойнов ще се състои в петък, от 11:00 ч., на Старите гробища в Благоевград.