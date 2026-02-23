ЗАРЕЖДАНЕ...
|Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
Възрастта на купувачите често оказва влияние върху предпочитанията им при избора на имот. Малка самостоятелна бутикова сграда е предпочитанието на голяма част от купувачите, но голям е интересът и към придобиването на жилище в комплекс, предлагащ допълнителни услуги и екстри. Големите комплекси са най-предпочитани от купувачите във възрастовата група 25-35 години.
По отношение на характеристиките на самото жилище голямо предимство за купувачите има красивата гледка. По отношение на разпределението на стаите купувачи имат различни предпочитания. Наличието на голямата спалня с площ над 15 кв. м, е ключово за близо половината от купувачите на имоти. Част от търсещите жилище хора пък държат дневната да бъде с площ над 30 кв. м. Значителна част от купувачите искат имотът да има повече от една баня, което е особено важно за семействата с няколко деца, пише "Труд". Други пък държат към жилището да има складово помещение или дрешник. Предимство за част от купувачите е наличието на големи прозорци, високи тавани и луксозни общи части на сградата.
