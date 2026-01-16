ЗАРЕЖДАНЕ...
|Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и обменят около 67 млн. лева
Средно за периода вноските в брой по сметка възлизат на около 31 млн. лв. на ден, като средният размер на една вноска е около 4200 лв. За същия период обмяната на валута в брой достига средно около 67 млн. лв. дневно, при средна сума от приблизително 4600 лв. на операция. За сравнение, в първите работни дни на януари клиентите обменяха средно по около 3500 лв.
Макар обмяната на валута да остава по-голяма като общ обем, средният размер на отделните операции се уеднаквява с този на вноските по сметка.
По отношение на броя операции, банката отчита средно около 7,4 хил. вноски в брой на ден. Обмяната на валута остава по-активната услуга, със средно около 14,6 хил. операции дневно, като най-висока активност е отчетена на 14 януари – над 15 хил. операции по обмяна.
В клоновата мрежа за периода са обслужени над 63 хил. индивидуални клиенти. За периода операциите в клоновата мрежа се обслужват от около 460 служители дневно, ангажирани с обработката на касовите операции.
Натоварването се измерва и в реален физически обем средства. Само за трите дни в офисите на Банка ДСК са обработени близо 10,9 млн. броя монети с общо тегло над 46 тона, както и над 5,1 млн. броя банкноти.
Наред с операциите на каса, клиентите активно използват и каналите за самообслужване. В периода 10–14 януари чрез депозитните банкомати на Банка ДСК са внесени над 61,5 млн. лв., при близо 49 хил. операции и среден размер на една вноска от около 1260 лв.
В същото време от банкоматите са изтеглени близо 100 млн. евро чрез над 360 хил. тегления, като средната сума на едно теглене е около 280 евро.
