Една от най-студените сутрини

© Със зимни температури започна днешният четвъртък. Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени минус 2 градуса по Целзий. В Източна България е малко по-топло, което е напълно закономерно.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 1 градус



- Пловдив 2 градуса



- Варна 6 градуса



- Бургас 7 градуса



- Русе 6 градуса



- Стара Загора 4 градуса



- Благоевград 1 градус