ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:24Коментари (0)531
© Plovdiv24.bg
Уникална забележителност, смятана за една от атракциите на България, затваря врати на Нова година.

Нито един от обектите, стопанисвани от Регионалния исторически музей във Велико Търново няма да работят на 31 декември 2025-а и 1 януари 2026 година. Това съобщиха от културната институция, като уточняват, че промяната в графика е съобразена с решение на Министерски съвет. Така, според нея, единственият музей, който работи 365 дни в годината – Архитектурно музеен резерват "Царевец“ ще затвори за пръв път от 16 години.

Ето го и графика:

АМР "Царевец“ ще приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декември, както и на 2, 3 и 4 януари 2026 година от 9:00 до 16:00 часа. Крепостта ще е затворена на 31 декември и на 1 януари 2026 година;

ММПЦ "Царевград Търнов“ ще работи на 24, 25, 29 и 30 декември. Не приема посетители на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари 2026 година, включително;

Църква "Св. 40 мъченици“ щеработи на 24, 25, 29 и 30 декември. Няма да работи на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари, включително;

Църква "Рождество Христово“ в Арбанаси работи на 24, 25, 29 и 30 декември. Ще е затворена на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари 2026 година, включително. На храмовия празник – 25 декември приема безплатно посетители от 10,00 до 15,30 ч. Не се допуска паленето на с8вещи, с изключение на интериорните свещници.

Музей "Констанцалиева къща“ в Арбанаси ще работи на 29 и 30 декември. Не приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари, включително;

Археологически музей, музеите "Възраждане и Учредително събрание“, "Затвор“ и "Сарафкина къща“ няма да приемат посетители от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., включително, заради извършване на годишна профилактика;

АМР "Трапезица“ не приема посетители от 1 декември до 31 март 2026 година;

АР "Никополис ад Иструм“ не приема посетители от 15 декември до 20 март 2026 година;

От 1 декември се преустановява продажбата на комбиниран билет за посещение на 10 обекта и на комбиниран билет ММПЦ "Царевград Търнов“, църква "Св. Св. Петър и Павел“ и църква "Св. Иван Рилски“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и ...
20:07 / 30.11.2025
Делян Добрев: Ако Борисов подаде оставка, няма да имаме бюджет
19:25 / 30.11.2025
Александър Йорданов: Всеки, който е против бюджета на правителств...
19:27 / 30.11.2025
Атанас Пеканов: Вярвам, че всичко това е за добро
19:26 / 30.11.2025
Асен Василев: Хората много ясно заявиха, че не искат да плащат по...
19:26 / 30.11.2025
Свидетелката срещу Благомир Коцев: Събраните пари за гаранцията с...
17:59 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема свързана с "Величие"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: