|Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Нито един от обектите, стопанисвани от Регионалния исторически музей във Велико Търново няма да работят на 31 декември 2025-а и 1 януари 2026 година. Това съобщиха от културната институция, като уточняват, че промяната в графика е съобразена с решение на Министерски съвет. Така, според нея, единственият музей, който работи 365 дни в годината – Архитектурно музеен резерват "Царевец“ ще затвори за пръв път от 16 години.
Ето го и графика:
АМР "Царевец“ ще приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декември, както и на 2, 3 и 4 януари 2026 година от 9:00 до 16:00 часа. Крепостта ще е затворена на 31 декември и на 1 януари 2026 година;
ММПЦ "Царевград Търнов“ ще работи на 24, 25, 29 и 30 декември. Не приема посетители на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари 2026 година, включително;
Църква "Св. 40 мъченици“ щеработи на 24, 25, 29 и 30 декември. Няма да работи на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари, включително;
Църква "Рождество Христово“ в Арбанаси работи на 24, 25, 29 и 30 декември. Ще е затворена на 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари 2026 година, включително. На храмовия празник – 25 декември приема безплатно посетители от 10,00 до 15,30 ч. Не се допуска паленето на с8вещи, с изключение на интериорните свещници.
Музей "Констанцалиева къща“ в Арбанаси ще работи на 29 и 30 декември. Не приема посетители на 24, 25, 26, 27, 28 и 31 декември и от 1 до 4 януари, включително;
Археологически музей, музеите "Възраждане и Учредително събрание“, "Затвор“ и "Сарафкина къща“ няма да приемат посетители от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., включително, заради извършване на годишна профилактика;
АМР "Трапезица“ не приема посетители от 1 декември до 31 март 2026 година;
АР "Никополис ад Иструм“ не приема посетители от 15 декември до 20 март 2026 година;
От 1 декември се преустановява продажбата на комбиниран билет за посещение на 10 обекта и на комбиниран билет ММПЦ "Царевград Търнов“, църква "Св. Св. Петър и Павел“ и църква "Св. Иван Рилски“.
