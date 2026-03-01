"След Шенген и приемането на еврото компаниите изпаднаха в песимизъм. Изсипаха се колосални пари в ненужни апартаменти, коли и телевизори, само и само да се изхарчат левовете. Но този период вече приключи“, казва в интервю за "24 часа" Иво Желев, собственик на агенцията ЕСТАТСпоред данните на ЕСТАТ, средният разход на фирма за обезпечаване на проверка от контролен орган през 2025 г. остава 780 лв. – същата сума като миналата година. Разликата е в човешкия ресурс: докато през 2023 г. проверката е засягала двама служители за 12 часа, през 2025 г. това натоварване се разпределя върху четирима служители, които губят по 4 часа за предоставяне на необходимата информация.Около 13% от компаниите са проверявани повече от 100 пъти през миналата година. Най-активни през 2025 г. са Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите. Делът на проверките на КЗК, завършили с акт, се увеличава от 6% през 2023 г. до 16% през 2025 г.Недоверие към държавата и икономическа реалност"Проверките са едно, но недоверието на бизнеса към държавата и нейните политики е съвсем друго. То остава високо и се подхранва от политическата нестабилност“, посочва Желев.Данните показват, че увеличаването на данъчната и осигурителната тежест е непосилно за фирмите, дори след адаптация към чести проверки и промени в нормативната уредба."Един човек с нетен доход от 3000 лв. месечно излиза на работодателя си 4600 лв., за да получи тези 3000 лв. В очите на предприемача това е несправедливо“, казва той.По думите на експерта, трите най-рискови фактора за фирмите са конкуренцията, ниският стандарт и обедняването на клиентите, както и липсата на квалифицирани кадри и високата цена на труда. На следващи позиции са скъпата енергия, инфлацията, икономическата нестабилност и повишаването на разходите."Дори компании с обороти от няколко десетки милиона или са на нула, или имат минимална печалба. Предприемачите печелят по половин стотинка от един продукт. Реалността е тежка и това трябва да се отчита при всяко изменение на данъците или регулациите“, казва експертът.