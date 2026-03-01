ЗАРЕЖДАНЕ...
Един работник с нетен доход от 3000 лв. месечно излиза на работодателя си около 4600 лв.
Според данните на ЕСТАТ, средният разход на фирма за обезпечаване на проверка от контролен орган през 2025 г. остава 780 лв. – същата сума като миналата година. Разликата е в човешкия ресурс: докато през 2023 г. проверката е засягала двама служители за 12 часа, през 2025 г. това натоварване се разпределя върху четирима служители, които губят по 4 часа за предоставяне на необходимата информация.
Около 13% от компаниите са проверявани повече от 100 пъти през миналата година. Най-активни през 2025 г. са Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите. Делът на проверките на КЗК, завършили с акт, се увеличава от 6% през 2023 г. до 16% през 2025 г.
Недоверие към държавата и икономическа реалност
"Проверките са едно, но недоверието на бизнеса към държавата и нейните политики е съвсем друго. То остава високо и се подхранва от политическата нестабилност“, посочва Желев.
Данните показват, че увеличаването на данъчната и осигурителната тежест е непосилно за фирмите, дори след адаптация към чести проверки и промени в нормативната уредба.
"Един човек с нетен доход от 3000 лв. месечно излиза на работодателя си 4600 лв., за да получи тези 3000 лв. В очите на предприемача това е несправедливо“, казва той.
По думите на експерта, трите най-рискови фактора за фирмите са конкуренцията, ниският стандарт и обедняването на клиентите, както и липсата на квалифицирани кадри и високата цена на труда. На следващи позиции са скъпата енергия, инфлацията, икономическата нестабилност и повишаването на разходите.
"Дори компании с обороти от няколко десетки милиона или са на нула, или имат минимална печалба. Предприемачите печелят по половин стотинка от един продукт. Реалността е тежка и това трябва да се отчита при всяко изменение на данъците или регулациите“, казва експертът.
