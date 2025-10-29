Един от най-топлите градове тази сутрин е един от най-студените

© Със зимни температури започна днешната сряда. Най-студено тази сутрин е било в Драгоман, където е отчетен минус 1 градус по Целзий. Изненадващо другите две най-студени точки са Благоевград и Кюстендил, където е било нула градуса. В Източна България е малко по-топло, което е напълно закономерно.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 2 градуса



- Пловдив 3 градуса



- Варна 10 градуса



- Бургас 8 градуса



- Русе 7 градуса



- Стара Загора 3 градуса



- Благоевград 0 градуса