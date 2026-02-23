ETA става задължително за българи при краткосрочен престой във Великобритания

© Българските граждани, които възнамеряват да пребивават краткосрочно във Великонритания, поне до 6 месеца с цел туризъм, частно посещение, бизнес пътуване или краткосрочно обучение, трябва задължително да получат ETA преди пътуването си.



Заявлението се подава минимум три дни преди заминаване чрез официалната платформа на британските власти. Издаденото разрешение е валидно за срок от 2 години или до изтичане на паспорта на притежателя – което от двете настъпи по-рано.



Самолетните компании са инструктирани да не допускат на борда пътници без валидно ETA за полети до Обединеното кралство. Липсата на изискуемото разрешение ще води до отказ за качване.



Новата политика засяга пряко и гражданите на ЕС, включително българите, със статут по EU Settlement Scheme.



Превозвачите са длъжни да проверяват дали пътниците, които не притежават ETA, имат валидно разрешение за пътуване под формата на електронна виза (eVisa), удостоверяваща временен или постоянен статут на уседналост, или друг вид разрешение/освобождаване от имиграционен контрол.



При липса на валиден имиграционен статус или необходимата електронна регистрация пътниците няма да бъдат допускани до полета.



Българските граждани с временен или постоянен статут на уседналост, на които е издаден нов паспорт или документ за самоличност, трябва незабавно да актуализират данните си в дигиталния имиграционен профил (UK Visas and Immigration Account).



Неактуализираните данни могат да доведат до забавяния или отказ за качване на борда.



Разрешението за пребиваване се проверява автоматично от авиокомпаниите. Пътниците могат допълнително да генерират т.нар. share code чрез услугата View and Prove, който да представят при пътуване. Кодът е валиден 90 дни и може да се използва многократно.



Български граждани, които разполагат с удостоверение за подадено заявление за статут по EU Settlement Scheme (Certificate of Application), могат да бъдат допуснати до страната, ако имат създаден дигитален профил, свързан с документа за пътуване, с който са кандидатствали.



Българските граждани с двойно гражданство (българско и британско/ирландско) не могат да получат ETA. Те трябва да пътуват задължително с валиден британски или ирландски паспорт, или с удостоверение за право на пребиваване (Certificate of Entitlement to the Right of Abode), поставено в чуждия паспорт.



Неспазването на това изискване може да доведе до отказ за качване на борда или сериозни забавяния при пътуването.



От 25 февруари 2026 г. режимът за пътуване до Обединеното кралство става значително по-строг. Българските граждани следва внимателно да проверят своя статут и наличието на необходимите електронни разрешения преди закупуване на билет и заминаване, за да избегнат отказ за качване на борда или административни затруднения при влизане в страната.



Посолство на Република България в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия



Адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL, UK



Тел.: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400;



Дежурни телефони в извънработно време: + 44 20 7 5849400



E-mail: embassy.london@mfa.bg



Website: www.Bulgarianembassy-london.org; www.mfa.bg/embassies/uk



Консулска служба



Тел.:+44 20 7581 3144; +44 0 20 7584 9400 ;+44 020 7589 3763;



Приемно време: 09:00 - 13:30 /за всички консулски услуги/



E-mail: Consular.London@mfa.bg



Website: https://bgconsullondon.co.uk



Консулство на Република България в Единбург, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия



Консулски oкръг: Шотландия, Северна Ирландия и окръзите Камбрия, Нортамбърланд, Дъръм и Тайн Енд Уеър в Англия



Адрес: 3 Jackson’s entry, първи етаж, EH8 8PJ



E-mail: Consulate.Edinburgh@mfa.bg



Уебсайт: https://www.mfa.bg/embassies/uk-consulate-edinburgh тел: +44 131 526 4910



Приемно време на консулската служба:



понеделник - петък: от 09:00 до 13:00 ч.



ВАЖНО!



Консулството работи само с предварително записани часове на ел. адрес: Consul.Edinburgh@mfa.bg.



Посолство на Негово Британско Величество в София



Адрес: София, ул."Московска" № 9



Телефон: +359 933 92 22



Факс: +359 933 92 50



Консулски отдел



Телефон: +359 933 92 22



Факс: +359 933 92 50



Работно време: Пон – Пт, 09.00 - 17.00 ч.; обедна почивка - 12.30 - 13.30ч



E-mail: britishembassysofia@fcdo.gov.uk



Уебсайт: www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-sofia



Британски съвет



Адрес: ул."Кракра" № 7



Тел: +359 2 942 43 44



Факс: +359 2 942 42 22



E-mail: bc.sofia@britishcouncil.bg



