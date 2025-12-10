ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
Според данни на НОИ, миналата година в България броят на осигурените е над 2,5 милиона, което дава представа за броя на засегнатите от новите правила. България и останалите държави членки трябва да адаптират националното си законодателство до 7 юни 2026 г., като неспазването на сроковете може да доведе до санкции.
Формирането на възнагражденията вече ще се определя единствено от обективни и неутрални за пола критерии, като квалификация, умения, усилия, отговорност и условия на труд. Разлики в заплащането на база пол вече няма да са допустими.
На интервю за работа вече няма да се задават въпросите за очаквано или текущо заплащане. Работодателят е този, който трябва да информира за предложената заплата, а тя трябва да бъде посочена още в обявата или най-късно на първото интервю. Договорите няма да съдържат клауза, забраняваща обсъждане на заплатите между служителите, за да могат те да се информират и да гарантират равнопоставеност.
Неравенството между половете продължава да съществува в Европа – средно 13%. Анализи показват, че липсата на информация често възпрепятства работещите да търсят справедливо възнаграждение.
В българския клон на международна компания за обработка и анализ на данни работят 60 специалисти. Принципите на фирмата съвпадат с директивата – прозрачност и равенство.
"Когато искаш да си най-добрият, трябва да си заобиколен и да стимулираш най-добрите хора", казва управителят Борислав Домусчиев, цитиран от bTV.
Той споделя, че основните притеснения са свързани със законодателството, което ще се приеме в България, и рискът от създаване на допълнителна бюрокрация.
Соня Велева от маркетинг отдела на компанията вярва, че директивата ще даде смелост на работниците да изискват по-добро възнаграждение и ще внесе повече яснота за практиките на българския пазар на труда.
Според новите правила всички служители ще трябва да бъдат оценени по обективни критерии, определящи труд с равна стойност. Работодателите с над 100 служители ще трябва да докладват на институциите за разликите в заплатите между половете.
Директивата не дава право на служителите да изискват индивидуални данни за заплатите на колегите си, но те ще могат да получават информация за средното ниво на възнагражденията.
Специалистите по човешки ресурси съветват фирмите да използват времето до влизането в сила на директивата, за да определят своите обективни критерии за възнаграждения.
"Веднъж, когато това бъде регулирано, ще има прозрачност, по-ясна комуникация и повече яснота за начина на определяне на заплатите. Всяка яснота води до ползи", коментира специалистът по възнаграждения Стела Юлзари.
Евродирективата предвижда обезщетение за работници, при които се докаже дискриминация в заплащането на база пол. Обезщетението включва пълно възстановяване на заплатата със задна дата, както и свързаните премии и плащания в натура.
Министерството на труда и социалната политика провежда работна група с работодатели и синдикати, с цел да се постигне балансирано и справедливо прилагане на директивата, като се отчетат интересите на всички страни.
