ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:08Коментари (0)684
©
Евродиректива засягаща всички работещи в ЕС, както в частния, така и в държавния сектор, въвежда край на т.нар. "тайна на заплатата". Целта е да се гарантира равнопоставеност между половете при полагане на равен труд или труд с равна стойност. Изключение правят само самонаетите лица, които не плащат заплати.

Според данни на НОИ, миналата година в България броят на осигурените е над 2,5 милиона, което дава представа за броя на засегнатите от новите правила. България и останалите държави членки трябва да адаптират националното си законодателство до 7 юни 2026 г., като неспазването на сроковете може да доведе до санкции.

Формирането на възнагражденията вече ще се определя единствено от обективни и неутрални за пола критерии, като квалификация, умения, усилия, отговорност и условия на труд. Разлики в заплащането на база пол вече няма да са допустими.

На интервю за работа вече няма да се задават въпросите за очаквано или текущо заплащане. Работодателят е този, който трябва да информира за предложената заплата, а тя трябва да бъде посочена още в обявата или най-късно на първото интервю. Договорите няма да съдържат клауза, забраняваща обсъждане на заплатите между служителите, за да могат те да се информират и да гарантират равнопоставеност.

Неравенството между половете продължава да съществува в Европа – средно 13%. Анализи показват, че липсата на информация често възпрепятства работещите да търсят справедливо възнаграждение.

В българския клон на международна компания за обработка и анализ на данни работят 60 специалисти. Принципите на фирмата съвпадат с директивата – прозрачност и равенство.

"Когато искаш да си най-добрият, трябва да си заобиколен и да стимулираш най-добрите хора", казва управителят Борислав Домусчиев, цитиран от bTV.

Той споделя, че основните притеснения са свързани със законодателството, което ще се приеме в България, и рискът от създаване на допълнителна бюрокрация.

Соня Велева от маркетинг отдела на компанията вярва, че директивата ще даде смелост на работниците да изискват по-добро възнаграждение и ще внесе повече яснота за практиките на българския пазар на труда.

Според новите правила всички служители ще трябва да бъдат оценени по обективни критерии, определящи труд с равна стойност. Работодателите с над 100 служители ще трябва да докладват на институциите за разликите в заплатите между половете.

Директивата не дава право на служителите да изискват индивидуални данни за заплатите на колегите си, но те ще могат да получават информация за средното ниво на възнагражденията.

Специалистите по човешки ресурси съветват фирмите да използват времето до влизането в сила на директивата, за да определят своите обективни критерии за възнаграждения.

"Веднъж, когато това бъде регулирано, ще има прозрачност, по-ясна комуникация и повече яснота за начина на определяне на заплатите. Всяка яснота води до ползи", коментира специалистът по възнаграждения Стела Юлзари.

Евродирективата предвижда обезщетение за работници, при които се докаже дискриминация в заплащането на база пол. Обезщетението включва пълно възстановяване на заплатата със задна дата, както и свързаните премии и плащания в натура.

Министерството на труда и социалната политика провежда работна група с работодатели и синдикати, с цел да се постигне балансирано и справедливо прилагане на директивата, като се отчетат интересите на всички страни.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
13-та заплата изчезва в частния сектор, фирмите избират подаръчни...
11:06 / 10.12.2025
ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в пленарната зала 
11:03 / 10.12.2025
Отиде си голям български бизнесмен и ресторантьор
10:32 / 10.12.2025
С близо един лев падна цената на олиото
10:12 / 10.12.2025
НОИ: Издаваме тези удостоверения до 19 декември
10:34 / 10.12.2025
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а мн...
09:55 / 10.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Димо Алексиев хванат пиян зад волана
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: