ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ЕС понижава тавана на цените на руския петрол
В края на 2022 г. бе въведен лимит от 60 долара, а в началото на есента на 2025 г. той беше понижен до 47,6 долара. Той ще бъде в сила до 31 януари.
Те взеха решение да установят максимална цена за руския суров петрол поради продължаващите военни действия в Украйна. През февруари 2023 г. влязоха в сила ограничения за нефтопродуктите: 100 долара за барел за дизелово гориво (тъй като то се продава с надценка в сравнение със суровия нефт) и 45 долара за барел мазут, който се продава с отстъпка.
Русия въведе ответни мерки и забрани износа на петрол и нефтопродукти по договори, чиито условия следват тавана на цените на петрола. Забраната бе удължавана многократно, за последен път – до 30 юни 2026 г.
През декември Reuters съобщи, че Г-7 и Европейският съюз обсъждат идеята за замяна на тавана на цените с пълна забрана за предоставяне на услуги по транспортиране на руски петрол по море. Преди това в ЕС разглеждаха инициатива, която предполага автоматично преразглеждане на ценовия лимит на всеки три месеца, в зависимост от пазарната стойност на петрола.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 50
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НОИ съобщи на каква база ще изчислява новоотпуснатите пенсии
07:45 / 15.01.2026
Важен срок за 5% отстъпка от данъците
07:45 / 15.01.2026
Търговец сам откри фалшифи 100 евро и мъжете, които са му го проб...
07:25 / 15.01.2026
Минусови температури в по-голямата част от страната
06:45 / 15.01.2026
Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
20:52 / 14.01.2026
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, това е правилният подход
22:29 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS