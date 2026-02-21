ЗАРЕЖДАНЕ...
|Две жени и момиченце са пострадали при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
По първоначална информация, инцидентът е между "Нисан", управляван от 19-годишна жена, "Ауди", управляван от 50-годишен мъж и "Тойота", управляван от 36-годишна жена.
Пострадали са водачката на тойотата и пътнички от аудито - 42-годишна жена и 9-годишно момиче. Оказва им се медицинска помощ.
Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Чирпан.
