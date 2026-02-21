© виж галерията Дете и жена са пострадали при верижната катастрофа на АМ "Тракия", съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Стара Загора. Сигнал за пътнотранспортното произшествие на АМ"Тракия" км 178, посока София, е получен в 11,24 часа.



По първоначална информация, инцидентът е между "Нисан", управляван от 19-годишна жена, "Ауди", управляван от 50-годишен мъж и "Тойота", управляван от 36-годишна жена.



Пострадали са водачката на тойотата и пътнички от аудито - 42-годишна жена и 9-годишно момиче. Оказва им се медицинска помощ.



Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Чирпан.