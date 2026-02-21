ИЗПРАТИ НОВИНА
Две жени и момиченце са пострадали при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
Автор: Рени Атанасова 15:41
Дете и жена са пострадали при верижната катастрофа на АМ "Тракия", съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Стара Загора. Сигнал за пътнотранспортното произшествие на АМ"Тракия" км 178, посока София, е получен в 11,24 часа.

По първоначална информация, инцидентът е между "Нисан", управляван от 19-годишна жена, "Ауди", управляван от 50-годишен мъж и "Тойота", управляван от 36-годишна жена.

Пострадали са водачката на тойотата и пътнички от аудито - 42-годишна жена и 9-годишно момиче. Оказва им се медицинска помощ.

Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Чирпан.


Още по темата: общо новини по темата: 700
19.02.2026 Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
18.02.2026 Катастрофа на АМ "Тракия", свободна е само една лента
16.02.2026 България е на второ място в ЕС по брой жертви по пътищата за 2024 г.
15.02.2026 Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция 
13.02.2026 Тирове са в пламъци, движението е блокирано!
09.02.2026 ИПБ към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
Още новини от Национални новини:
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на тру...
14:20 / 21.02.2026
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен...
14:46 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026

