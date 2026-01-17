ИЗПРАТИ НОВИНА
Две са вече жертвите на тежката катастрофа край Ловеч, издирват виновника
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46
© Facebook
30-годишна жена и нейният баща на 55 години са загинали при катастрофата между Ловеч и Микре, станала тази сутрин.

Ударът е бил челен между автомобил и камион. На място е загинала жената, която е пътувала на предната седалка в лекия автомобил. Тя е дъщеря на водача, който е на 55 г., той е транспортиран в болница, но е починал. 

Междувременно стана ясно, че издирват шофьора на камиона, който е избягал, след като се удари челно с автомобила край Ловеч.

Шофьорът на камиона е напуснал мястото на катастрофата, съобщиха от полицията в Ловеч. Той се издирва от служители на Районното управление на МВР в града, които имат насоки за работата си.

Пътният участък Ловеч – Изворче все още е затворен. Въведен е обходен маршрут: Ловеч – път I-4 Абланица – Микре – път III-401 Киркова махала – Изворче и обратно.


