Двама млади инженери от Пловдив пресъздадоха легендарното "Пежо" от "Такси 3"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17Коментари (0)260
©
Няколко случайни снимки в социалните мрежи на невиждан досега клонинг на легендарното Peugeot 406 от филма "TAXI 3“ със софийска регистрация привлякоха вниманието на хиляди хора в Пловдив. А това за малко не провали цялата идея на хората, стоящи зад проекта.

Колата е претърпяла цялостна трансформация в стила на емблематичното такси, управлявано от Даниел (Сами Насери) по улиците на Марсилия в екшън-комедията на Люк Бесон "TAXI 3“.

Проектът и реализацията са дело на двама пловдивчани – Симеон и Иван от студиото Auto3D. След дълги месеци труд, нерви и усъвършенстване, колата е почти завършена. Миналата седмица тя излиза за кратко по улиците на Пловдив, но моментално става вирусна онлайн, разказват за тях Dizzyriders

Идеята на Симеон и Иван била да заснемат финално видео за проекта, в което френското такси ще бъде представено на истинския си собственик.

"Собственикът още не беше виждал колата завършена“, споделят момчетата.

"Наложи се да му се обадим и да му кажем – не отваряй Facebook, Instagram, TikTok и дори социалната мрежа на Тръмп, докато не си получиш ключовете обратно!“

Въпреки че снимките бях в Пловдив, Peugeot-то ще се кара основно в София като личен автомобил.

Колата донор е оригинално Peugeot 406 от 1997 г. с 2.9-литров (2946 cc) V6 двигател ES9 J4 (XFZ), с мощност 190 к.с. и 267 Нм въртящ момент, предно предаване и 5-степенна механична скоростна кутия.

За да наподобява напълно автомобила на Даниел, са сменени предните калници, фаровете, капакът, броните, стоповете и задният капак, тъй като колата от филма е фейслифт версия на 406.

Елементите, които придават визията на TAXI 3, са изцяло проектирани и изработени на 3D принтери от Auto3D. Дизайнът е направен по снимки и кадри от оригиналния филм от 2003 г. – по реално карания автомобил, а не по бутафорните каскадьорски версии.

Добавени са ае
©
родинамични компоненти – предна добавка, спойлер на багажника, въздуховоди на покрива, таксиметрова табела, оригинални стикери и дори бутони в жабката. Монтирани са нови джанти, волан, ауспух, а целият автомобил е пребоядисан в оригиналния бял цвят на Peugeot и фолиран по модел на филмовото такси.

Auto3D е плод на страстта към автомобилите на Симеон и Иван – двама млади инженери от Пловдив, които преди шест години решават да превърнат хобито си в мисия.

"Започнахме от нулата – с желание, отдаденост и безсънни нощи“, споделят те. Днес Auto3D предлага висококачествени продукти и услуги, създадени с помощта на 3D технологии на световно ниво.

Момчетата постоянно надграждат знанията си, участват в конференции и обучения, а техните проекти вече впечатляват не само у нас, но и извън България.

"Peugeot-то от TAXI 3“ не просто оживява в Пловдив – то доказва, че когато имаш страст, талант и любов към колите, можеш да пресъздадеш кино легенда на родна земя.

А както казват самите създатели:

"Това е само началото. Най-хубавото предстои.“







