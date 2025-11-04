ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама млади инженери от Пловдив пресъздадоха легендарното "Пежо" от "Такси 3"
Колата е претърпяла цялостна трансформация в стила на емблематичното такси, управлявано от Даниел (Сами Насери) по улиците на Марсилия в екшън-комедията на Люк Бесон "TAXI 3“.
Проектът и реализацията са дело на двама пловдивчани – Симеон и Иван от студиото Auto3D. След дълги месеци труд, нерви и усъвършенстване, колата е почти завършена. Миналата седмица тя излиза за кратко по улиците на Пловдив, но моментално става вирусна онлайн, разказват за тях Dizzyriders.
Идеята на Симеон и Иван била да заснемат финално видео за проекта, в което френското такси ще бъде представено на истинския си собственик.
"Собственикът още не беше виждал колата завършена“, споделят момчетата.
"Наложи се да му се обадим и да му кажем – не отваряй Facebook, Instagram, TikTok и дори социалната мрежа на Тръмп, докато не си получиш ключовете обратно!“
Въпреки че снимките бях в Пловдив, Peugeot-то ще се кара основно в София като личен автомобил.
Колата донор е оригинално Peugeot 406 от 1997 г. с 2.9-литров (2946 cc) V6 двигател ES9 J4 (XFZ), с мощност 190 к.с. и 267 Нм въртящ момент, предно предаване и 5-степенна механична скоростна кутия.
За да наподобява напълно автомобила на Даниел, са сменени предните калници, фаровете, капакът, броните, стоповете и задният капак, тъй като колата от филма е фейслифт версия на 406.
Елементите, които придават визията на TAXI 3, са изцяло проектирани и изработени на 3D принтери от Auto3D. Дизайнът е направен по снимки и кадри от оригиналния филм от 2003 г. – по реално карания автомобил, а не по бутафорните каскадьорски версии.
Добавени са ае
Auto3D е плод на страстта към автомобилите на Симеон и Иван – двама млади инженери от Пловдив, които преди шест години решават да превърнат хобито си в мисия.
"Започнахме от нулата – с желание, отдаденост и безсънни нощи“, споделят те. Днес Auto3D предлага висококачествени продукти и услуги, създадени с помощта на 3D технологии на световно ниво.
Момчетата постоянно надграждат знанията си, участват в конференции и обучения, а техните проекти вече впечатляват не само у нас, но и извън България.
"Peugeot-то от TAXI 3“ не просто оживява в Пловдив – то доказва, че когато имаш страст, талант и любов към колите, можеш да пресъздадеш кино легенда на родна земя.
А както казват самите създатели:
"Това е само началото. Най-хубавото предстои.“
