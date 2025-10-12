ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Двама чужденци се изгубиха в района на Рилските езера
Условията за туризъм в планините в неделя са лоши, съобщиха от Планинската служба на БЧК. Времето е ветровито и мъгливо по високите части.
Температурите са между 0 и 5°. В алпийския пояс все още има дебела снежна покривка.
Според прогнозата за над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци.
Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нинова към Трифонов: Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?
11:10 / 12.10.2025
Лекар: След наводненията дебнат много чревни инфекции
09:31 / 12.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
АПИ с поредни промени по АМ "Тракия"
09:25 / 12.10.2025
Село в Родопите може да остане изолирано заради свлачище
09:55 / 12.10.2025
Винопроизводител: Става дума за стотинки в цените на бутилките
08:46 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS