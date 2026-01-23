ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два български курторта са в топ 3 на най-евтините в Европа
Проучването сравнява средните цени на лифт карти, наем на ски оборудване, хотели, транспорт и дори бира, за да определи най-изгодните курорти на Стария континент.
Според данните за лидера в класацията Банско посетителите могат да намерят бира за около 1 паунд, да се качат на пистите за под 50 паунда на ден, да наемат екипировка за около 15 паунда и да нощуват за приблизително 45 паунда.
Четвъртото място е за Бардонекия в Италия. Въпреки че е бил домакин на състезания по време на Зимните олимпийски игри през 2006 г., курортът остава често подценяван, а дневните разходи там остават под 50 паунда.
В класацията попадат още курорти като Андорската Пал-Аринсал, където достъпът е лесен чрез полети до Барселона или Тулуза и където се комбинират подходящи писти за начинаещи и по-предизвикателни трасета за напреднали. Саузе д’Улкс, част от италианската зона Виа Латеа, е известен със слънчевото време и оживената атмосфера, както и класическите френски дестинации Ле Дьо Алп и Морзин, които предлагат автентично алпийско изживяване при дневни разходи около 80 паунда.
