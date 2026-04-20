Два автомобила се озоваха върху трамвайни релси в София вследствие на сблъсък и претърпяно пътнотранспортно произшествие, научи Plovdiv24.bg.

Движението на трамваите, сред които и номер 5, е спряно, докато увредените коли не бъдат изтеглени от местопроизшествието. Органите на реда тепърва ще установяват причините, довели до катастрофата.

Двете МПС-та са помлели и разделителната ограда между пътното платно и релсите. Към момента няма данни за състоянието на хората в автомобилите.

От кадри, публикувани в социалните мрежи, става ясно, че едната кола е електрическа, а другата с бургаски регистрационен номер.