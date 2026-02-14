Дъждовете спират, но не навсякъде

© Днес ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 1°, ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.



В планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, над около 2000 метра - сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.



По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-15°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 17 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 32 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 54 мин. и залязва в 14 ч. и 35 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние