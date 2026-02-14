ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Дъждовете спират, но не навсякъде
В планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, над около 2000 метра - сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-15°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 25 мин. и залязва в 17 ч. и 57 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 32 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 54 мин. и залязва в 14 ч. и 35 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бивш член на организацията: Първият ми контакт с Калушев бе, кога...
23:29 / 13.02.2026
ИПБ: Скандално! Пътищата в България са "безплатни", държавата отк...
22:35 / 13.02.2026
Стартовата заплата на депутатите става 4 464 евро (8 730 лв.)
22:01 / 13.02.2026
Слави Трифонов: Все едно се отвори някаква дупка и се показа друг...
22:16 / 13.02.2026
Цолова: Неумението на полицаите и прокурорите да говорят с емпати...
21:15 / 13.02.2026
Кузман Илиев: В България се наблюдава едно нездраво раздуване на ...
21:44 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS