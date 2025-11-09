ИЗПРАТИ НОВИНА
Дъжд и облаци ще ни тормозят в неделя
Автор: Елиза Дечева 08:44Коментари (0)486
Днес ще преобладава облачно време, на много места с мъгла или намалена видимост. След временно спиране на валежите около обяд от юг отново ще завали, главно в Югозападна и Източна България. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в София - около 15°.

В планините времето ще е облачно. След временни прекъсвания през деня ще има валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°, съобщава НИМХ.

По Черноморието ще бъде облачно. След временно спиране, около обяд, отново ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще са 15°-20°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.







