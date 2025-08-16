ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в северозападните и югоизточните райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°, съобщиха от НИМХ.
Над планините преди обяд ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.
Над Черноморието сутринта, главно над южното крайбрежие, временно ще има ниска облачност. Към обяд ще се установява предимно слънчево време. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
