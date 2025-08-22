ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат потребителите
"Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов. Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. "Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите“, обясни той.
Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.
Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъка за пътуващите по АМ "Тракия". Тапата вече е 15 км
20:19 / 22.08.2025
Майката на малкия Иван, който загина в Несебър: Отгледахме го с м...
20:00 / 22.08.2025
Истинско чудо с малкия Марти от Пловдив, пострадал от АТВ на море...
19:40 / 22.08.2025
Невиждана буря връхлетя Северна България
17:30 / 22.08.2025
Мощна буря със силен дъжд и ураганен вятър удари София
16:33 / 22.08.2025
Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в аре...
16:17 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS