Другата седмица предстои промяна в движението на участък от АМ "Хемус"

© През следващата седмица, от 24 до 28 ноември, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 14-и до 71-и км на АМ "Хемус“ в Софийска област. Между 8 ч. и 17 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти, съобщи АПИ.



В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-и км.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.