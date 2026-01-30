Драгомир Стойнев: Парламентът се превърна в едно студио на ТикТок

© bTV Председател на ПГ на "БСП - Обединена Левица" Драгомир Стойнев също няма да бъде кандидат за депутат на предстоящите избори. Това обяви самият той в ефира на bTV.



"Трябва едно поколение да се оттегли – и аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото“, каза Драгомир Стойнев.



"Аз самият мога да кажа, че не разбирам вече този тип на политика, при която парламентът се превърна в едно студио на ТикТок. Не е важно какви идеи имаш, а как изглеждаш пред камерата и какъв артисти си“, коментира още той.



Изборът на служебен премиер



"Колкото повече президентът Йотова се среща с евентуалните кандидати за служебен премиер, толкова по-абсурдна става ситуацията и толкова по-абсурдни са промените, които направиха в Конституцията“, смята Стойнев.



Той каза, че съчувства на Илияна Йотова за избора, който трябва да направи.



До момента на консултациите при нея Андрей Гюров и Мария Филипова казаха "да“.



"Андрей Гюров е чисто партийна фигура, а Мария Филипова има добър административен опит. Но не мисля, че хората в "домовата книга“ имат опита да бъдат премиер. За да си министър-председател, трябва да имаш голям политически опит, но виждаме, че в момента такъв няма“, коментира Стойнев.



"Промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, ни водят до абсурдната ситуация аз да коментирам някой дали може да стане министър-председател. Нека да видим накрая кой ще бъде човекът“, посочи още той.



По думите му в момента БСП се преструктурира заради недоволство.



"Трябва пълна мобилизация на БСП за тези избори, които ще са ключови за страната“, каза Драгомир Стойнев.



Според него обаче конгрес преди изборите е грешна стъпка, тъй като той се превръща в братоубийствен.



"Конгрес трябва да има след изборите и да се прецени дали лидерът трябва да бъде сменен“, на мнение е Стойнев.