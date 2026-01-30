ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Драгомир Стойнев: Парламентът се превърна в едно студио на ТикТок
"Трябва едно поколение да се оттегли – и аз съм част от него. То беше дълго време в политиката, бореше се. Има много млади хора, които се вслушаха в съветите и веднага влязоха в боя. Горд съм, че успях да предам моите знания и умения. Дойде моментът не да излезем от политиката, а да застанем и да подкрепим именно тези млади хора, които са носители на новото“, каза Драгомир Стойнев.
"Аз самият мога да кажа, че не разбирам вече този тип на политика, при която парламентът се превърна в едно студио на ТикТок. Не е важно какви идеи имаш, а как изглеждаш пред камерата и какъв артисти си“, коментира още той.
Изборът на служебен премиер
"Колкото повече президентът Йотова се среща с евентуалните кандидати за служебен премиер, толкова по-абсурдна става ситуацията и толкова по-абсурдни са промените, които направиха в Конституцията“, смята Стойнев.
Той каза, че съчувства на Илияна Йотова за избора, който трябва да направи.
До момента на консултациите при нея Андрей Гюров и Мария Филипова казаха "да“.
"Андрей Гюров е чисто партийна фигура, а Мария Филипова има добър административен опит. Но не мисля, че хората в "домовата книга“ имат опита да бъдат премиер. За да си министър-председател, трябва да имаш голям политически опит, но виждаме, че в момента такъв няма“, коментира Стойнев.
"Промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, ни водят до абсурдната ситуация аз да коментирам някой дали може да стане министър-председател. Нека да видим накрая кой ще бъде човекът“, посочи още той.
По думите му в момента БСП се преструктурира заради недоволство.
"Трябва пълна мобилизация на БСП за тези избори, които ще са ключови за страната“, каза Драгомир Стойнев.
Според него обаче конгрес преди изборите е грешна стъпка, тъй като той се превръща в братоубийствен.
"Конгрес трябва да има след изборите и да се прецени дали лидерът трябва да бъде сменен“, на мнение е Стойнев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 29
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Проф. Георги Рачев: Очаква се доста сериозна снежна покривка
08:35 / 30.01.2026
Предложиха да се въведат няколко тарифи на тока
08:26 / 30.01.2026
Последен ден на консултации при президента
07:56 / 30.01.2026
НИМХ: Първо сняг, а после минус 12 градуса
08:00 / 30.01.2026
Празник е!
07:57 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Наш мощен бизнесмен днес става на 54
08:49 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS