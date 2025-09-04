ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драгомир Драганов осъди остро нападението над директора на полицията в Русe
"Аз и колегите ми категорично осъждаме подобни прояви на агресия и заявяваме нашата непоколебима подкрепа към пострадалия и неговото семейство", допълни Драганов.
"Нашето общество няма да търпи такива действия. Призоваваме компетентните органи да предприемат всички необходими мерки за наказание на извършителите. Вярваме в правосъдната система и очакваме справедливост" сподели още областният управител.
Той каза също, че ситуацията се следи, като подробности ще бъдат дадени по-късно през деня по време на изявление на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков в Русе.
На брифинга, който ще се състои от 19.00 часа в университетска болница "Канев“, ще присъстват заместник областният управител Георги Георгиев и директорът на лечебното заведение Иван Иванов. Драганов посочи, че извършителите на това отвратително деяние, са вече известни.
