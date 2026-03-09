Сподели close
87% от доказано опасните продукти продължават да се продават онлайн, а по-голямата част от тях са играчки или стоки за деца. Това съобщават от "Ние, потребителите“, цитирани от ФОКУС, като се позовават на данни от скорошен преглед на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

"Въпреки че за тези стоки има официални забрани за продажба, повторна дистрибуция и производство, в някои случаи дори заповеди за изтегляне от пазара и унищожаване заради риск за живота и здравето на потребителите или за околната среда, те все още се предлагат през интернет. Точно затова темата за безопасността на продуктите днес засяга всеки от нас - всеки ден, всеки път, когато натиснем бутона "Купи“, коментира Габриела Руменова в специален епизод на подкаста "Ние, потребителите“, посветен на Световния ден на потребителя – 15 март.

Настоящият момент ни дава множество примери от реалността, за да разберем, че в един глобален дигитален пазар, в който купуваме от целия свят с няколко клика, безопасността на продуктите се превърна в критичен проблем. Ето защо Потребителският интернационал избра мотото на Световния ден на потребителите за 2026 г. да бъде: "Безопасни продукти, уверени потребители“. Защото уверен потребител е този, който знае какво купува, знае правата си и как да се защити.

Но защо изобщо опасни продукти стигат до нас?

"Първата причина е ниската осведоменост - много потребители споделят, че не знаят как да разпознаят рисков продукт. На второ място са ниските доходи, които често принуждават хората да избират не най-безопасното, а най-евтиното. И трето - липсата или слабост на правни норми в някои държави, което не осигурява достатъчна защита онлайн. Комбинацията от тези фактори прави опасните стоки изключително устойчиви на пазара“, разказва Руменова.

Проблемът с разпространението на опасни продукти засяга всички. Но проучвания сочат, че в най-голяма степен той касае потребителите при уязвими обстоятелства и хората в държави с ниски доходи, където контролът е по-слаб, а рискът – по-висок. Това вече не е само въпрос само на личен избор, а на обществена отговорност. Това е въпрос, който надскача индивидуалния риск и който може да се превърне в проблем за общественото здраве. И също така - в пречка за устойчивото развитие, защото води до замърсяване на околната среда и разхищение на ценни ресурси.

Решения има - и те започват с действие. За потребителите тези действия могат да се изразяват в повишаване на осведомеността - как да разпознават опасни стоки, къде да проверяват за информация и как да реагират, ако вече са закупили рисков продукт. За институциите - по-строг контрол, по-бързи реакции, реални санкции и мерки.

"Регистри на опасни стоки, информиране чрез медии, осведомено общество и активни потребители - това са полезни мерки и работещи инструменти за превенция. Когато знаем какво купуваме, когато задаваме въпроси и търсим информация - ние вече сме уверени потребители. Правото на безопасност не е лукс, то е основно потребителско право.“, казва на финала Габриела Руменова – автор и водещ на подкаста.

Целия подкаст епизод можете да видите в YouTube и да чуете в Spotify каналите на "Ние, потребителите“.