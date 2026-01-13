ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доц. д-р Христиана Бацелова: Имунизацията срещу варицела е важна
"Варицела винаги досега в България е била неуправляема инфекция. Тя и към момента е такава, тъй като досега не е имало масова ваксинация срещу заболяването. Ваксината съществува от 2020 година, но тогава беше само препоръчителна и се прилагаше по желание на родителите или на възрастни. Сега тя става задължителна, защото за да имаме рязко понижаване на заболеваемостта, което да спре тази неуправляема инфекция, трябва поне 80% от подлежащите на ваксинация в едно поколение да бъдат ваксинирани", обясни доц. д-р Христиана Бацелова в ефира на "България сутрин".
Доц. Бацелова подчерта, че варицелата не бива да се подценява, тъй като може да доведе до тежки усложнения и дори смъртни случаи.
Целта на задължителната ваксинация
Според нея целта на задължителната ваксинация е да се осигури добър колективен имунитет и трайно понижаване на заболеваемостта.
"Две са дозите, които формират ваксинационния курс, но това е една от най-ефективните ваксини. Тя е жива и изгражда много добра протекция още след първата доза. Налагането на втората доза е, за да се предотврати така нареченият пробив сред организираните колективи на вируса и защото все пак има деца или възрастни, които може да не отговорят с добра защита след първата доза", поясни доц. Бацелова пред Bulgaria ON AIR.
Началната възраст за имунизация ще бъде между 13 и 15 месеца. За децата, които навършат тази възраст около въвеждането на ваксината, е предвидено наваксване, като това не представлява медицински проблем. Те ще получат първата доза, а втората ще бъде поставена на по-късен етап.
Ваксинация при бременни и планиращи бременност
По отношение на бременните жени, доц. Бацелова уточни, че живи ваксини, каквато е тази срещу варицела, не се прилагат по време на бременност.
Препоръката е жените, които планират бременност и не са преболедували варицела, да се ваксинират предварително и да избягват забременяване в рамките на един месец след имунизацията.
За кои групи ваксината остава препоръчителна
Задължителната ваксинация няма да важи за деца, родени преди 2025 г. За тях имунизацията остава препоръчителна, както и за всички лица над 9-месечна възраст, които не са преболедували варицела.
Според специалиста ваксинирането е силно препоръчително за деца и възрастни без изграден имунитет.
Епидемиологът напомни и за основните симптоми на заболяването - началото обикновено е с повишена температура, неразположение и болки в гърлото, а ден-два по-късно се появява характерният обрив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Един от най-сигурните индикатори за охлаждане на пазара вече запо...
10:56 / 13.01.2026
Голяма банкова сделка на българския пазар приключи успешно
10:29 / 13.01.2026
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, ...
10:20 / 13.01.2026
Проф. Кантарджиев: По-тежките седмици тепърва предстоят!
10:42 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото к...
10:16 / 13.01.2026
Почина Христо Антов
09:12 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS