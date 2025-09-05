ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Мангъров: Ваксината срещу грип не е върхът на медицината
Доц. Атанас Мангъров и синовете му д-р Илия Мангъров и д-р Христо Мангъров гостуваха в студиото на "Преди обед“ по bTV в старта на рубриката "Здрави" с водещ Венета Георгиева.
"Това, което се случи по времето на COVID не е нещо ново. Последно се случи по времето на пандемията от свински грип /2009-2010 година/. Тогава загинаха не по-малко хора, но никой не сложи маска“, продължава да твърди доц. Мангъров, защитавайки позицията си от времето на пандемията..
Доц. Мангъров доведе в студиото на "Преди обед“ двамата си синове-близнаци Христо и Илия Мангърови, които също са доктори. Единият кожен лекар, другият педиатър. Логичният въпрос към тях беше – докара ли им неприятности тази фамилия?
"Имаше определено. Имаше два полюса "за“ и "против“, но свиркаш си и продължаваш. Много негативи изядох аз лично“, признава Илия Мангъров.
"И аз изядох доста негативи, но от страна на приятелите си имах пълната подкрепа. Истината е, че имаше много болни родители на мои приятели, които благодарение на доцента се оправиха. И към днешна дата повечето хора казват "да, много сме благодарни на баща ви, той спаси нашето дете““, казва Христо Мангъров.
Младият Мангъров признава, че не са малко и пациентите, които влизат в кабинета му и в момента, в който разбират кой е напускат демонстративно.
Бащата Мангъров направи равносметката от улицата.
"Има два типа – такива, които се хвърлят да ме прегръщат и другите, които нямат добро отношение. Но хората са различни“.
Медицината е наследствена в тази фамилия. Майката на доц. Атанас Мангъров също е лекар-педиатър. На младини доцентът се увличал по физика и математика, но баща му го убедил да се насочи към медицината. Синовете последвали повелята на кръвта.
На прага на 15-ти септември доц. Атанас Мангъров със съвет:
"Преди сезона на грипа, аз самия и цялото семейство се ваксинираме. Ваксината за грип е не е върхът на медицината, но нейното основно достойнство е, че е безопасна“.
Ефективността на противогрипните ваксини варира между 30-40% и 70-80%, в зависимост от това дали ще се улучат щамовете, които са в нея, с тези, които ще дойдат. Грипните ваксини идват в края на септември и подходящото време за поставянето им е до края на годината. Грипните епидемии обикновено започват втората половина на декември. Важно е да се ваксинират децата, които ходят на детска градина или училище, категоричен е доц. Мангъров.
