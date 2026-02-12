ИЗПРАТИ НОВИНА
Доц. Борислав Цеков: Знаели ли са политици за извращенията в "Петрохан"?
Автор: Вилислава Ветренска 09:00
Данните, които се съдържат в появилите се интервюта на майки на деца от обкръжението на "ламата", особено във второто при г-жа Шекерова и г-жа Бенатова, водят към извода, че групата от Петрохан носи всички белези на опасна религиозна секта. Това написа във Фейсбук конституционалистът доц. Борислав Цеков.

Ето какво още пише той:

"Нейната дейност няма нищо общо със свободата на религията и попада под международноправните и конституционни ограничения на правото на вероизповедание. Зловещите криминални аспекти (убийство, самоубийства, посегателства срещу деца, незаконни и самоуправни дейности в планината и пр.) са само едната страна на този случай, която тепърва ще бъде доказваната в рамките на наказателното производство. Другият аспект обаче е не по-малко важен. Вече се видя по несъмнен начин, че редица публични и политически фигури са били съпричастни към тази опасна религиозна секта или отделни нейни членове чрез споносорство, административно и политическо съдействие, приятелски отношения или публично застъпничество.

Това поражда основателни съмнения за техния интегритет, на които те дължат отговори (стига да има независими журналисти и граждани, които да им задават въпроси). Специално при политическите фигури всичко това поставя въпроса не само дали са знаели за извращенията и опасните практики, но и дали тяхната политическа дейност и управленски решения са били повлияни по определен начин от идеологията на опасната религиозна секта от хижа "Петрохан". Това изисква много внимателен обществен скрийнинг на тяхната минала, настояща и бъдеща политическа дейност. Това е така, защото опасните религиозни секти нямат никакво място в политиката и управлеитето на държавата".


